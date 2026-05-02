Ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις σημαντικότερες νομικές διαμάχες των τελευταίων ετών. Ενδεχομένως επειδή εμπλέκονται ονόματα επιχειρηματιών όπως ο Elon Musk και ο Sam Altman αλλά και εταιρείες όπως η OpenAI και η Microsoft. Αλλά πιθανότατα επειδή το αποτέλεσμα αυτής της δίκης καθορίσει τα επόμενα βήματα των εξελίξεων όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εκδίκαση της αγωγής του Elon Musk κατά των Sam Altman και Greg Brockman, του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου της OpenAI αντίστοιχα, με τη Microsoft επίσης να περιλαμβάνεται στους εναγόμενους, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, αλλά πρακτικά η διαμάχη έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Ουσιαστικά, από τον Φεβρουάριο του 2018 όταν ο κ. Musk παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI επειδή δεν μπορούσε να καταφέρει να κερδίσει τον έλεγχο της εταιρείας, η οποία ήδη φαινόταν ότι θα αλλάξει το τοπίο της παγκόσμιας αγοράς όσον αφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγωγή κατατέθηκε το 2024 με τον κ. Musk να υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι (σ.σ. η Microsoft περιλαμβάνεται στη λίστα λόγω της τεράστιας επένδυσης στην OpenAI) τον παραπλάνησαν ότι δεν θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κερδοσκοπικού τομέα.

Ο κ. Musk ήταν από τους αρχικούς επενδυτές της OpenAI το 2015 και συνολικά είχε επενδύσει 38 εκατ. δολάρια. Αλλά υποστήριζε ότι ο στόχος ήταν η εταιρεία να παραμείνει μη κερδοσκοπική, κάτι που δεν έγινε με την OpenAI πλέον να έχει αποκτήσει και κερδοσκοπικό τομέα και να παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Πάντως, στις πρώτες μέρες της δίκης φαίνεται πως ο κ. Musk ήταν υπέρ της δημιουργίας μίας εταιρείας που θα είχε κερδοσκοπικούς σκοπούς και δεν είναι τυχαίο ότι και αυτός προχώρησε λίγο μετά την αποχώρηση του στη δημιουργία της xAI, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει τις δικές της πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές, η xAI έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την OpenAI, τη Google και αρκετές ακόμη εταιρείες.

Ο κ. Musk ζητά 134 δισ. δολάρια ως αποζημίωση αλλά η εκτίμηση είναι πως η διαμάχη δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομική απώλεια που πιστεύει ότι έχει ο επιχειρηματίας επειδή αποχώρησε -ουσιαστικά- από την OpenAI. Κατά κάποιον τρόπο, η υπόθεση, που αναμένεται να διαρκέσει έναν μήνα, αντιπροσωπεύει μια σύγκρουση όχι μόνο μεταξύ πρώην συνεργατών αλλά και μεταξύ διαφορετικών οραμάτων για την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας. Κεντρικό ζήτημα είναι η δομή και η διακυβέρνηση μιας εταιρείας που αξίζει πλέον 852 δισεκατομμύρια δολάρια και που έχει διαμορφώσει τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως.

Ο κ. Musk ισχυρίζεται ότι η μετάβαση της OpenAI από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2015 σε μια καπιταλιστική επιχείρηση παραβιάζει τη θεμελιώδη συμφωνία και προδίδει τη δημόσια εμπιστοσύνη.

Ο κ. Musk έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο φόβος του για την τεχνητή νοημοσύνη, που ξεκίνησε από μια έντονη συζήτηση με τον συνιδρυτή της Google Larry Page πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, αποτέλεσε κεντρικό κίνητρο για τη δημιουργία της OpenAI.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, η εταιρεία θα ανέπτυσσε την τεχνολογία με ασφάλεια προς όφελος της ανθρωπότητας, προστατεύοντας τον κόσμο από όσους δεν πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούσε απειλή. Ωστόσο, η δικαστής Gonzalez Rogers ξεκαθάρισε ότι οι εννέα ένορκοι δεν θα ακούσουν πολλά για αυτούς τους εφιαλτικούς σκέψεις. «

Υποπτεύομαι ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν θέλουν να θέσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στα χέρια του κ. Musk», παρατήρησε η δικαστής.

Η απόφαση της δικαστού να αποκλείσει συζητήσεις για την «ανθρώπινη εξαφάνιση» έχει σημασία για τη νομική στρατηγική τουκ. Musk. Ο δικηγόρος του, Steven Molo, είχε επιχειρηματολογήσει ότι ο υπαρξιακός κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της συμβατικής παραβίασης που ισχυρίζεται ο πελάτης του.

Όταν ο κ. Molo προσπάθησε να συνεχίσει να συζητά το θέμα, η δικαστής ύψωσε τη φωνή της, απαιτώντας από τους δικηγόρους να σταματήσουν τη φιλονικία. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε όλο αυτό να εκραγεί για να το δει ο κόσμος», δήλωσε κατηγορηματικά. Ο κ. Musk παραδέχτηκε επίσης ότι δεν διάβασε τα «ψιλά γράμματα» σχετικά με τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική δομή.

Η OpenAI, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο Musk γνώριζε πάντα τα σχέδια για τη δημιουργία μιας κερδοσκοπικής οντότητας και ότι παρακινείται από ζήλια και μετάνοια που αποχώρησε από την εταιρεία το 2018.

Η εταιρεία κατηγορεί επίσης τον κ. Musk, που πλέον διευθύνει την ανταγωνιστική xAI, ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει έναν από τους βασικούς του αντιπάλους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση έχει αποκαλύψει προηγουμένως ιδιωτικά emails, μηνύματα κειμένου και καταχωρίσεις ημερολογίου που περιβάλλουν τη δημιουργία της OpenAI, προσφέροντας μια ματιά στα παρασκήνια του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκε ο τεχνολογικός κολοσσός.

Πολλοί από τους πιο ισχυρούς παίκτες του τεχνολογικού κλάδου κατονομάζονται ως μάρτυρες και θα δώσουν τις δικές τους εκδοχές για την προέλευση της πικρής διαμάχης μεταξύ των κ. Musk και κ. Altman. Ο κ. Altman, που παρακολουθούσε από τις πρώτες σειρές καθώς ο Musk κατέθετε, θα καταθέσει αργότερα στη δίκη.

Ο κ. Musk ζητά περίπου 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό που οι δικηγόροι του αποκαλούν «παράνομες απολαβές», τις οποίες θέλει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του μη κερδοσκοπικού σκέλους της OpenAI. Επιπλέον, ζητά αναδιάρθρωση της εταιρείας που περιλαμβάνει την απομάκρυνση του κ. Altman από τη θέση του.

Ο κ. Musk ισχυρίζεται ότι η OpenAI επωφελήθηκε από τα χρήματά του, τις συμβουλές, τις προσπάθειες στρατολόγησης και τις διασυνδέσεις του και ότι οι κ. Altman και Brockman έγιναν πλούσιοι μέσω αυτής της διαδικασίας.

cnn.gr