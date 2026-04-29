Ο ένας είναι ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας που αγαπά τα φώτα της δημοσιότητας, ο άλλος ένας σκεπτόμενος και μετριοπαθής αρχιτέκτονας λογισμικού και συστημάτων.

Σε επίπεδο στυλ, πολιτικής και δημόσιας εικόνας, ο Elon Musk και ο Dario Amodei δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. Κι όμως, αμφότεροι εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα για ένα τεράστιο κύμα απώλειας θέσεων εργασίας που πρόκειται να χτυπήσει σύντομα την οικονομία.

«Αυτό το τσουνάμι έρχεται κατά πάνω μας» λέει ο Amodei, CEO της Anthropic. «Είναι τόσο κοντά που μπορούμε να το διακρίνουμε στον ορίζοντα». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Musk το περιγράφει ως «υπερηχητικό τσουνάμι» που ήδη αρχίζει να καταπίνει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Νωρίτερα φέτος πήγε ακόμη παραπέρα, δηλώνοντας: «The Singularity is here».

Χρησιμοποίησε επίτηδες τον όρο που πριν από δεκαετίες έκανε ευρύτερα γνωστό ο Ray Kurzweil (με το βιβλίο του «The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology»), για να περιγράψει τη στιγμή, το σημείο μηδέν, όπου πλέον η τεχνολογική εξέλιξη παύει να εξαρτάται από τον ανθρώπινο έλεγχο, επιφέροντας απρόβλεπτες αλλαγές. Το προφητικό μήνυμα και των δύο είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα εργαλείο που συνεπικουρεί την ανθρώπινη εργασία, αλλά ένα σύστημα που αρχίζει να την αντικαθιστά εντελώς, σε κλίμακα που μόλις τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε.

Υπάρχει μια έννοια στη δικονομία που ονομάζεται «κατάθεση ενάντια στο συμφέρον». Όταν κάποιος λέει κάτι που βλάπτει τη δική του θέση, αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Musk και ο Amodei βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια για να φέρουν στην αγορά τα προϊόντα που αυτή παράγει.

Όταν άνθρωποι τόσο κοντά στην αιχμή της τεχνολογίας μιλούν με τέτοιες ορολογίες για την αναταραχή που έρχεται, δύσκολα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Μάλλον καταθέτουν ενάντια στο συμφέρον τους και άρα αξίζει να τους πάρουμε στα σοβαρά.

Κι όμως, η γενική αντίδραση μοιάζει μάλλον χλιαρή, ο κόσμος μάλλον σφυρίζει αδιάφορα. Ίσως έχει να κάνει με την ανθρώπινη συνήθεια να μην αντιδρούμε σε αόριστες και αφηρημένες προειδοποιήσεις, αλλά κυρίως σε ό,τι νομίζουμε ότι δεν μας αφορά προσωπικά.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμες εφαρμογές, chatbots, αυτοματοποιημένα emails, εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο, μεγαλύτερη ευκολία στη δουλειά. Αυτό που δεν βλέπουμε -ή δεν θέλουμε να δούμε- είναι ότι οι δεξιότητες στις οποίες επενδύσαμε χρόνια για να γίνουμε καλοί και κυρίως ανταγωνιστικοί μπορεί πλέον να εκτελούνται καλύτερα, ταχύτερα και πολύ φθηνότερα από μια μηχανή.

Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το τελικό στάδιο. Είναι όμως δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτή τη μετάβαση χωρίς μια περίοδο έντονης αναστάτωσης στην εργασία και στην κοινωνική συνοχή. Η ιστορία είναι γεμάτη από παρόμοιες μεταμορφώσεις που έφεραν μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά για όσους τις έζησαν στην εποχή τους, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες ήταν συχνά ανατρεπτικές, ικανές να φέρουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν ήταν ποτέ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την οικονομία για πάντα. Περισσότερο, είναι ότι εισερχόμαστε σ’ αυτή τη μετάβαση εντελώς απροετοίμαστοι.

Το δικό σας προσωπικό singularity -η δική σας «ιδιομορφία»- μπορεί να έρθει ξαφνικά, ένα απόγευμα Παρασκευής, όταν ένα λιτό email από τον εργοδότη θα φτάσει στο inbox σας χωρίς εξήγηση ή προειδοποίηση. Θα πάτε στη συνάντηση περιμένοντας το μοιραίο «λυπούμαστε, αλλά…». Αν αυτή η στιγμή πλησιάζει, γιατί να μη φτιάξετε από τώρα ένα εναλλακτικό σχέδιο; Διότι όταν εκείνη η πρόσκληση φτάσει στο inbox, οι επιλογές σας θα έχουν ήδη εξαντληθεί.

Ελεύθερα, 26.4.2026