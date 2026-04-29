Λήγει σήμερα το τελεσίγραφο που έδωσε ο ΕΟΑ Πάφου για την εγκατάλειψη των τριών οικοδομών στην Πάφο οι οποίες κρίθηκαν επικίνδυνες για την ζωή και ασφάλεια των ενοίκων τους μετά τους επιτόπιους ελέγχους των ειδικών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, τόνισε από την περασμένη εβδομάδα ότι ήδη ο Οργανισμός προχώρησε στην έκδοση διατάγματος εκκένωσης από το δικαστήριο, καθώς και σε επαφές με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως την Πολιτική Άμυνα, ώστε να γίνει συντονισμένα η όλη επιχείρηση.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι στις τρεις πολυκατοικίες υπολογίζεται ότι διαμένουν σήμερα πέραν των 60 ανθρώπων οι οποίοι, επεσήμανε, ενημερώθηκαν εδώ και μέρες ότι για την δική τους ασφάλεια θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν μέχρι σήμερα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου διευκρίνισε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού να εξεύρει χώρους διαμονής και διευκολύνσεων για τους ενοίκους των επικίνδυνων οικοδομών, αλλά να φροντίσει για την έγκαιρη απομάκρυνση τους από αυτές ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες όπως η πρόσφατη στη Λεμεσό.