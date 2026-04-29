Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υποδέχθηκε χθες Ευρωπαίους Επιτρόπους στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους στην Κύπρο, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί, όπου οι αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια ναυτική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική σχέση της περιοχής με τη θάλασσα.

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την εκτίμησή τους για την ποιότητα και τη μοναδικότητα του μουσείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους φιλοξενούμενους να αναχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο από το μουσείο όσο και από τη φιλοξενία της περιοχής.