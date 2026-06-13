Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ο Επίτροπος ‘Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους.

Another strong milestone for #SAFE🇪🇺 and European security — we just signed SAFE agreement with Greece.



It will help 🇬🇷 enhance its defence capabilities in the Mediterranean region through investments in strategic surveillance, secure communications & counter-drone technologies. pic.twitter.com/sbx6c2PBYZ June 13, 2026

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα», σημείωσε, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones.

ΑΠΕ – ΜΠΕ