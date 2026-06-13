Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρέφος 18 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 48 λεπτά για να σώσουν το βρέφος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό.

Για το τραγικό συμβάν συνελήφθη ο 45χρονος παππούς του μωρού το οποίο είχε υπό την φροντίδα του καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive επί 48 λεπτά οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, το βράδυ της Παρασκευής, έδιναν έναν τιτάνιο αγώνα για να σώσουν ένα 18 μηνών κοριτσάκι, που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο.

Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε.

cnn.gr