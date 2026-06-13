Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, σε ατύχημα που συνέβη χθες στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Ο 49χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, στην περιοχή Στροβόλου, όπου ο 49χρονος εργαζόταν εξωτερικά κτιρίου, για επιδιόρθωση κομπρεσόρου κλιματιστικού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο κομπρεσόρος εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραυματιστεί.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 49χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και λειτουργός του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.