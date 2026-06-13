Σε επιχείρηση μετακίνησης τραυματισμένου προσώπου στη Χλώρακα της επαρχίας Πάφου ανταποκρίθηκε στις 04:52 η Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρέχοντας βοήθεια στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, νεαρό πρόσωπο αλλοδαπής καταγωγής κατέπεσε σε ημιτελές και ακάλυπτο υπόγειο χώρο οικίας, βάθους τριών μέτρων.

Το τραυματισμένο πρόσωπο τοποθετήθηκε σε σανίδα ακινητοποίησης και μεταφέρθηκε μέσω του κλιμακοστασίου της οικίας στο σημείο όπου βρισκόταν το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε για μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο διασωστικό όχημα με την ομάδα του.