Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δεκαέξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομη απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 546 οχήματα και ελέγχθηκαν 708 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 36 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 282 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 80 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 226 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι ναρκοτέστ με δύο θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.