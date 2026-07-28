Στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες διαβιβάστηκε ο φάκελος για την τραγωδία του Μεγάλου Σαββάτου και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπους. Ο ογκωδέστατος φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ανακριτών οι οποίες βασίζονται, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στα πορίσματα, τις πραγματογνωμοσύνες και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού παρέλαβαν και τις τελευταίες διευκρινίσεις από λειτουργούς κυβερνητικών τμημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας και στο θάνατο δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι εισηγήσεις του ΤΑΕ Λεμεσού είναι συγκεκριμένες, μετά και την αξιολόγηση των εκθέσεων και των πορισμάτων που έχουν ενώπιόν τους οι ανακριτές. Οι εκθέσεις αφορούν, τόσο τη στατικότητα του κτηρίου και τις παρεμβάσεις που έγιναν σε αυτό, όσο και ενδεχόμενες παραλείψεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Στο υλικό που αξιολογήθηκε περιλαμβάνονται η έκθεση ιδιώτη πραγματογνώμονα που διορίστηκε από την Αστυνομία, καθώς και το πόρισμα πραγματογνώμονα που διορίστηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού, η οποία συστάθηκε ειδικά για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας, είχε λάβει περί τα μέσα Απριλίου οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τη λήψη νέων καταθέσεων από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, αλλά και από λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Οι νέες καταθέσεις είχαν ανακριτικό χαρακτήρα, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα αντιμετωπίζονταν πλέον ως ύποπτα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας, στις 11 Απριλίου, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 27χρονος Dex Stanley, μόνιμος ένοικος του κτηρίου και η επίσης 27χρονη Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες, η οποία είχε αφιχθεί στην Κύπρο λίγες ημέρες νωρίτερα και διέμενε σε διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο δημοσίευμά του ο «Φ», οι εκθέσεις, τα πορίσματα, οι γεωλογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις δειγμάτων, που λήφθηκαν από διάφορα σημεία της οικοδομής και εξετάστηκαν από καθηγητές πανεπιστημίου, είχαν ως στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Παράλληλα, εξετάστηκε κατά πόσο η τραγωδία οφείλεται σε παραλείψεις αρμόδιων Αρχών ή σε εξωγενείς παράγοντες, όπως μετατροπές, παρεμβάσεις ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες.