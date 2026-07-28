Στο δημόσιο διάλογο μπαίνει τελικά το ζήτημα των παραπεμπτικών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο από την πρώτη σχεδόν εβδομάδα εφαρμογής του Συστήματος αποτελεί, ίσως την πιο συχνή αιτία έντονων διαφωνιών μεταξύ ασθενών και προσωπικών γιατρών.

Μετά και τα νέα παράπονα που υποβλήθηκαν στο Παρατηρητήριο Ασθενών και τις επισημάνσεις της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τόσο για το δείκτη απόδοσης που εφαρμόζει ο ΟΑΥ καθορίζοντας ανώτατο ποσοστό παραπεμπτικών στους προσωπικούς γιατρούς κάθε μήνα, όσο και για προσωπικούς γιατρούς που διέγραψαν δικαιούχους τους οι οποίοι ζητούσαν επίμονα και κατ’ επανάληψη την έκδοση παραπεμπτικών, υπήρξε αντίδραση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, αλλά και από τους ίδιους τους γιατρούς.

Ο ΟΑΥ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση παραπεμπτικών, αλλά δείκτης απόδοσης, οι γιατροί όμως από πλευράς τους εξακολουθούν να αναφέρονται σε περιορισμό, επαναλαμβάνοντας μάλιστα, για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες ότι ο συγκεκριμένος δείκτης απόδοσης κρίνει τους προσωπικούς γιατρούς με βάση τον αριθμό των παραπεμπτικών που εκδίδουν και όχι με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός από τη στιγμή που κάθε μήνα ένα ποσοστό προσωπικών γιατρών, οι οποίοι καταγράφουν μεγαλύτερο αριθμό παραπεμπτικών, χάνουν από τα εισοδήματά τους», είπε στον «Φ» η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών γιατρών, Μαίρη Αβρααμίδου.

Οι προσωπικοί γιατροί, είπε, «έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον ΟΑΥ και από την αρχή της εφαρμογής του είχαμε προειδοποιήσει ότι ενδεχομένως να οδηγούσε σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα και στην εξυπηρέτηση των ασθενών ή ότι θα οδηγούσε σε διαπληκτισμούς μεταξύ γιατρών και ασθενών».

«Και όντως τα παραπεμπτικά είναι πολλές φορές αιτία για διαφωνίες μεταξύ των γιατρών και των δικαιούχων τους διότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχοι έρχονται με λίστα παραπεμπτικών που θέλουν να τους εκδώσουμε, χωρίς εμείς να το κρίνουμε απαραίτητο, αλλά από την άλλη, υπάρχουν και περιπτώσεις που εμείς, ως γιατροί, κρίνουμε ότι πρέπει να παραπέμψουμε την ίδια ώρα σε πολλές διαφορετικές ειδικότητες έναν ασθενή βάσει των ενδείξεων που έχουμε ενώπιόν μας».

Για αυτό το λόγο, είπε η κ. Αβρααμίδου, «ο γιατρός δεν μπορεί να κρίνεται από τον αριθμό των παραπεμπτικών που εκδίδει, αλλά πρέπει να κρίνεται από την ποιότητα των υπηρεσιών του».

«Στο τέλος και ενώ σε πλείστες περιπτώσεις οι δικαιούχοι μας τηλεφωνούν ότι θέλουν παραπεμπτικό ενώ βρίσκονται ήδη στο ιατρείο ενός ειδικού γιατρού, οι μόνοι που τιμωρούνται, χάνουν από εισοδήματα τα οποία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν, είναι οι προσωπικοί γιατροί και μόνο», υπέδειξε.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για προσωπικούς γιατρούς που διέγραψαν δικαιούχους τους, η κ. Αβρααμίδου ανέφερε ότι «θεωρώ πως πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως έδειξε και πρόσφατη μελέτη η πλειονότητα των δικαιούχων είναι ικανοποιημένοι από τον προσωπικό τους γιατρό. Να επισημάνουμε ότι για να διαγράψει ένας γιατρός δικαιούχο πρέπει να τεκμηριώσει την απόφασή του στη βάση κριτηρίων που καθορίζονται από το Σύστημα. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται».

Από πλευράς ΟΑΥ, ο ανώτερος λειτουργός, Πέτρος Νεοφύτου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παραπεμπτικών αναφερόμενος παράλληλα στο δείκτη απόδοσης που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

Όπως είναι αυτή τη στιγμή ο δείκτης, συνέχισε, «οι γιατροί οι οποίοι εκδίδουν πολύ περισσότερα παραπεμπτικά από ό,τι ο μέσος όρος των υπόλοιπων προσωπικών γιατρών, δεν λαμβάνουν κάποια έξτρα αποζημίωση την οποία θα λάβουν οι υπόλοιποι γιατροί που αποζημιώνονται κάποια έξτρα χρήματα μέσω αυτού του δείκτη».

Για το θέμα της διαγραφής ασθενών από τις λίστες των προσωπικών γιατρών, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι η όποια διαγραφή γίνεται πρέπει να τεκμηριώνεται. Μέχρι σήμερα, συνέχισε, ήταν ελάχιστα έως καθόλου τα παράπονα για το θέμα των διαγραφών.