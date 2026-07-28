Ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός λαμβάνει άτυπα άλλη μια ευκαιρία και στο παρόν στάδιο δεν θα τεθεί θέμα καθαίρεσής του από την ενέργειά του να εξακολουθήσει να μην αποσύρει τις νομικές διαδικασίες ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Τυχικός είχε προειδοποιηθεί να μην προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης ή αν το έχει πράξει να αποσύρει τις όποιες διεκδικήσεις.

Με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το αίτημά του για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ημερομηνίας 17.10.2025 (με την οποία επικυρώθηκε η απόφαση ημερομηνίας 22.5.2025 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για την έκπτωσή του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου), ιεράρχης ανέφερε στον «Φ», ότι προς το παρόν θα παραβλεφθεί και αυτή η παρασπονδία του εν αργία Μητροπολίτη.

Ο ίδιος Συνοδικός ανέφερε, ότι παρά τους κατά καιρούς ισχυρισμούς κάποιων οι οποίοι δηλώνουν υποστηριχτές του ιδίου του κ. Τυχικού, ότι η Εκκλησία της Κύπρου τον κατατρέχει, η Ιερά Σύνοδος απέφυγε να εγείρει θέμα νέας επιβολής ποινής, όπως τον είχε προειδοποιήσει. Αντίθετα, του έδωσε ευκαιρίες να συνετιστεί, μέχρι σημείου που πρόσφατα ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, παρά τις επιθέσεις και την κριτική που δέχθηκε, τόσο ο ίδιος όσο και η Ιερά Σύνοδος, τον κάλεσε να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή με σκοπό να του αναθέσει επισκοπικά καθήκοντα. Όπως είπε, υπήρξε άρνηση και το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει.

Το θέμα αναμένεται να επανέλθει σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι η επιμονή του κ. Τυχικού τείνει να διασύρει την Εκκλησία της Κύπρου ή αν αυτός υλοποιήσει την προειδοποίησή του να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου, έχοντας ασπίδα και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί πως ο κ. Τυχικός ουδεμία ελπίδα έχει να ανατρέψει αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, η οποία αρχικά τον είχε καταδικάσει σε έκπτωση και στην πορεία τον κήρυξε σε αργία.

Στην τελευταία απόφαση του Ανωτάτου αναφέρεται, πως «η διαπίστωση ότι οι αποφάσεις των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων εκφεύγουν της προνομιακής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου προφανώς καλύπτει και την προσβαλλόμενη απόφαση ημερ. 17.10.2025 της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο ενήργησε ως δευτεροβάθμιο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο αναφορικά με την πρωτοβάθμια απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ημερ. 22.5.2025».

Το Ανώτατο σημειώνει επίσης ότι: «…Διαφαίνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να ασκήσει προνομιακό έλεγχο στις διαδικασίες ή αποφάσεις των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων. Αυτή η κατάληξη οδηγεί, δίχως άλλο, στην απόρριψη της Αίτησης (Τυχικού), χωρίς να καθίσταται αναγκαία η εξέταση των υπόλοιπων λόγων στους οποίους στηρίζεται η Αίτηση. Η Αίτηση απορρίπτεται».