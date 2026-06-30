Μπορεί ο τέως ηγούμενος της μονής Οσίου Αββακούμ και άλλοι δύο μοναχοί της μονής να έχουν καθαιρεθεί αλλά για την Εκκλησία το θέμα δεν έχει λήξει και δεν αποκλείεται να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου θέμα και επιβολής αυστηρότερων ποινών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι μοναχοί έχουν παρεκτραπεί και εξακολουθούν να λειτουργούν ως κληρικοί (τη στιγμή κατά την οποία έχουν καθαιρεθεί) θα τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου θέμα αποσχηματισμού τους.

Τι σημαίνει αυτό; Αν η Ιερά Σύνοδος αποφασίσει αποσχηματισμό των μοναχών, αυτοί χάνουν το μοναχικό σχήμα, οπόταν θα επανέλθουν στις τάξεις των λαϊκών. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να φορούν καν ράσο.

Το άλλο ενδεχόμενο είναι να τους επιβληθεί ακόμη πιο αυστηρή ποινή (σε σχέση με τον αποσχηματισμό) και συγκεκριμένα να αποφασιστεί αφορισμός τους. Πρακτικά, ο αφορισμός αποκλείει τον αφορισμένο από το να κοινωνεί κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πλήρη αποκοπή από την Εκκλησία.

Σημειώνεται, ότι το τελευταίο διάστημα φτάνουν στα αυτιά Συνοδικών πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καθαιρεθέντες μοναχοί της μονής Οσίου Αββακούμ εξακολουθούν να τελούν κάποιες λειτουργίες, όχι σε κανονική εκκλησία αλλά σε υποστατικό το οποίο χρησιμοποιούν σαν εκκλησία.

Κάτι ανάλογο, δηλαδή προσπάθεια τέλεσης θείας λειτουργίας, επιχειρήθηκε και επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από καθαιρεθέντες κληρικούς, περιλαμβανομένου και του τότε Μητροπολίτη Γενναδίου, ο οποίος προηγουμένως είχε πρωτοστατήσει στην καθαίρεση του Μακαρίου.

Ο Γεννάδιος είχε μεταβεί στην Τροοδίτισσα με σκοπό να τελέσει τη θεία λειτουργία οπόταν παρανέβη ο αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Χρίστου υποδεικνύοντας πως η θεία κοινωνία που αυτός ετοίμαζε με σκοπό να κοινωνήσει πιστούς, δεν διέφερε από το νερό (με άλλα λόγια ουδεμία αξία είχε) και κάλεσε τους πιστούς να απέχουν από δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε ο Γεννάδιος.

Στην περίπτωση των μοναχών της μονής Οσίου Αββακούμ, ανάλογες συμβουλές, με πιο επίσημο τρόπο, δεν αποκλείεται να δώσει προς τους πιστούς και η Εκκλησία της Κύπρου.

Το θέμα με τους μοναχούς έχει και μια άλλη πτυχή, η οποία αφορά πληροφορίες οι οποίες κυκλοφόρησαν σε ελληνικές ιστοσελίδες, οι οποίες έφεραν το ”Πατριαρχείο Κιέβου” να ιδρύει Βικαριάτο στην Κύπρο και μάλιστα, με επικεφαλής τον καθαιρεθέντα ηγούμενο της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκτάριο.

Ο ίδιος ο καθαιρεθείς ηγούμενος απέρριψε τα σχετικά δημοσιεύματα αλλά το τοπίο παραμένει θολό. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε ότι όντως έχουν φτάσει στην Εκκλησία σχετικές πληροφορίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν μπορούν να υιοθετηθούν χωρίς διερεύνηση.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ανέφερε ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, τότε η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει με σκοπό να επιληφθεί του θέματος. Ερωτηθείς ως προς τις προβλεπόμενες ανέφερε ότι υπάρχει η επιλογή του αποσχηματισμό και ο αφορισμός.