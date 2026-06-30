Την θέση του στην διαφαινόμενη κόντρα μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατέθεσε μέσω ανακοίνωσης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εξαπολύοντας πυρά κατά του δεύτερου, ότι «δημιουργεί την εικόνα μιας προσπάθειας καθυπόταξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με κίνδυνο την παραλυσία στην εσωτερική της λειτουργία».

Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ, δεν αντικρούονται η ανεξαρτησία των θεσμών με την λογοδοσία αλλά είναι αλληλένδετα. Προσθέτει επίσης ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να συναινέσει ούτε σε θεσμούς που λειτουργούν χωρίς λογοδοσία ούτε σε πρακτικές που επιχειρούν να θέσουν την Ελεγκτική Υπηρεσία ή/και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές υπό πολιτική κηδεμονία».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η λογοδοσία των θεσμών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας. Εξίσου θεμελιώδης, όμως, είναι και η προστασία της ανεξαρτησίας τους. Τα δύο δεν είναι αντικρουόμενα. Αντιθέτως, είναι αλληλένδετα.

Η εμμονή και η συστηματική στάση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν συνάδει με τη θεσμική ισορροπία που απαιτείται και δημιουργεί την εικόνα μιας προσπάθειας καθυπόταξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με κίνδυνο την παραλυσία στην εσωτερική της λειτουργία.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές προσεγγίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα ο ίδιος υποστήριζε όταν κατείχε το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή. Οι θεσμικές αρχές δεν μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε φορά ο καθένας. Η συνέπεια αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας στη δημόσια ζωή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να συναινέσει ούτε σε θεσμούς που λειτουργούν χωρίς λογοδοσία ούτε σε πρακτικές που επιχειρούν να θέσουν την Ελεγκτική Υπηρεσία ή/και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές υπό πολιτική κηδεμονία, άμεσα ή έμμεσα.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, με σαφείς ρόλους, αμοιβαίο σεβασμό και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μόνο έτσι υπηρετούνται η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον.