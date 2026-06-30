Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του λίγο πριν από την τραγωδία στο Ζακάκι.

Όπως ανέφερε, γύρω στις 6:45 το πρωί περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, για να μεταβεί στη δουλειά του. Τότε, όπως ισχυρίζεται, είδε έναν άνδρα στο όχημα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό.

«Του φώναξα να την αφήσει. Μου απάντησε “φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου”, ενώ γύρισε προς τη γυναίκα και της είπε να μου πει ότι δεν της κάνει τίποτα», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντα με τον αυτόπτη μάρτυρα, η γυναίκα τού έκανε νόημα με το χέρι ότι χρειαζόταν βοήθεια. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς το μέρος του και τον απείλησε, λέγοντάς του: «Φύγε, θα σε πυροβολήσω».

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ακόμη ότι αμέσως μετά ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του εαυτού του.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας φορούσε αστυνομική περιβολή και το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, έξω από σχολείο.

«Μπροστά στα μάτια μου την πυροβόλησε. Την πυροβόλησε στο κεφάλι και ακολούθησαν ακόμη τρεις πυροβολισμοί στο σώμα της», κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.