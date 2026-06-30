Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία ότι άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος είναι αστυνομικός, φέρεται να ανέσυρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και να πυροβόλησε τη σύζυγό του.

Αν και η αρχική πληροφορία ήταν η γυναίκα είχε πεθάνει, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις και τη διασωλήνωσαν. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμα κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:50 το πρωί, στην οδό Ιλισίων έξω από σχολείο στο Ζακάκι, μέσα σε αυτοκίνητο, στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δράστης εκείνη τη στιγμή απείλησε περαστικό πολίτη ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και έσπευσε να βοηθήσει.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.

Η σκηνή έχει αποκλεισθεί και γίνονται εξετάσεις.

Εικόνες από το σημείο: