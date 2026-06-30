Δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου των δύο παιδιών από τη Βουλγαρία, 8 και 10 ετών, που βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου το απόγευμα της Κυριακής.

Μέσω λιτής ανακοίνωσης οι Βρετανικές βάσεις ανέφεραν πως «μετά τη νεκροτομή, η αιτία θανάτου θα απαιτήσει περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθεί». Πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως ο Ελλαδίτης ιατροδικαστής έλαβε από τις σορούς δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αγόρια έμειναν χωρίς φύλαξη, αφού τόσο ο 30χρονος πατέρας τους, όσο και η 38χρονη σύντροφός του μετέβησαν από το πρωί της Κυριακής στις δουλειές τους. Και οι δύο τελούν υπό τριήμερη κράτηση. Τα δύο παιδιά καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν να παίζουν στην αυλή και έπειτα εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Σε κάποια στιγμή η κάμερα πάγωσε αφού σταμάτησε η κίνηση. Στο μικροσκόπιο των ΒΒ βρίσκεται το μοιραίο όχημα το οποίο θα εξεταστεί πιθανότατα σήμερα από ειδικό της αντιπροσωπίας αυτοκινήτων. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν πως τα παιδιά βρήκαν ανοικτή τη μία πόρτα, ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο στο οποίο έμειναν πάνω από τρεις ώρες.