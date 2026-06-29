Η τραγωδία με τον θάνατο δύο αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο όχημα στην κοινότητα Ξυλοφάγου, προκάλεσε εκτεταμένη κάλυψη από βουλγαρικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Εκτενής κάλυψη από τα βουλγαρικά ΜΜΕ

Η υπόθεση κυριάρχησε τη Δευτέρα στην ειδησεογραφία της Βουλγαρίας, με δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα, καθώς και ενημερωτικές ιστοσελίδες, να μεταδίδουν συνεχώς εξελίξεις.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Vesti.bg, επικαλούμενη πληροφορίες του Philenews, φιλοξένησε δηλώσεις του κοινοτάρχη Ξυλοφάγου, Γιώργου Ιουλιανού, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πατέρας των παιδιών και η μητριά τους είχαν αναχωρήσει για την εργασία τους το πρωί της Κυριακής, ενώ εκτιμάται ότι στη συνέχεια τα δύο αγόρια μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν μέσα και δεν κατάφεραν να βγουν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τα παιδιά εντόπισε γείτονας λίγο μετά τις 18:00 και ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων και ασθενοφόρο, ωστόσο οι δύο ανήλικοι διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκροί κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Το μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο της Βουλγαρίας, bTV, επικαλούμενο επίσης το Philenews, μετέδωσε ότι τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μέσα σε όχημα σταθμευμένο κοντά στην πολυκατοικία όπου διέμεναν, ενώ ο πατέρας και η μητριά τους είχαν φύγει νωρίτερα για την εργασία τους.

Από την πλευρά της, η δημόσια τηλεόραση BNT ανέφερε ότι η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία βρέθηκαν σε κλειδωμένο όχημα στην Ξυλοφάγου, περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, κάνοντας λόγο για τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Η ανεξάρτητη ενημερωτική ιστοσελίδα Mediapool μετέδωσε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ιατρικών αρχών, τα παιδιά παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κλειδωμένου οχήματος. Όπως σημειώνεται, τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν μετά τις νεκροτομές και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Αντίστοιχα, η Novinite.com, η μεγαλύτερη αγγλόφωνη ενημερωτική ιστοσελίδα της Βουλγαρίας, επικαλούμενη εκπρόσωπο των Βρετανικών Βάσεων, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εντατική έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας, με τις Αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις χωρίς να έχουν καταλήξει ακόμη σε επίσημα συμπεράσματα.

Τι αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Η υπόθεση απασχόλησε και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Ξυλοφάγου υπάγεται στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας και την έρευνα χειρίζεται η Αστυνομία των Βάσεων.

Το βρετανικό δίκτυο LBC, ανέφερε ότι τα παιδιά φέρεται να είχαν αφεθεί στο αυτοκίνητο για να κοιμηθούν. Παράλληλα, μετέδωσε ότι εκπρόσωπος των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαίωσε πως αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες στην κατοικία της οικογένειας στην Ξυλοφάγου για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου των δύο παιδιών. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι σοροί έφεραν ενδείξεις συμβατές με ασφυξία.

Ανάλογη ήταν η κάλυψη από τις ιστοσελίδες Dublin Live και Mirror, οι οποίες, επικαλούμενες κυπριακά μέσα ενημέρωσης, εστίασαν στις έρευνες των Αρχών για το πώς τα δύο παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο όχημα, σε ημέρα κατά την οποία επικρατούσαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.