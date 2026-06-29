Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας οδηγήθηκαν με χειροπέδες 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών, που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους. Το Δικαστήριο αποφάσισε όπως οι δύο ύποπτοι τεθούν υπό τριήμερη κράτηση.

Όσα έγιναν στο Δικαστήριο

13:26 – Συνήγορος υπεράσπισης: Ο πατέρας ενημερώθηκε για τον θάνατο των παιδιών του από τον εργοδότη του

Η συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Ανδριάνα Κλαϊδή, ανέφερε μετά το πέρας της διαδικασίας: Σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου οι ύποπτοι και εγώ έφερα ένσταση για τον πατέρα. Ένας από τους λόγους είναι πως δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση για την πραγματική αιτία θανάτου και ο δεύτερος ήταν για τον επηρεασμό μαρτύρων. Όπως διαπιστώθηκε από τη διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί η παθολογική εξέταση για να δούμε την πραγματική αιτία θανάτου. Ο πατέρας πληροφορήθηκε για τον θάνατο των παιδιών του από τον εργοδότη του αργά ψες.

13:20 – Υπό τριήμερη κράτηση οι δύο συλληφθέντες με απόφαση Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο διέταξε όπως οι δύο ύποπτοι τεθούν υπό τριήμερη κράτηση, απορρίπτοντας το αίτημα της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης 4 ημερών.

Ο κύριος λόγος της απόφασης του Δικαστηρίου είναι ο κίνδυνος φυγοδικίας. Το Δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο λόγο που επικαλέστηκαν οι Βάσεις και αφορούσε το ενδεχόμενο επηρεασμού μαρτυρίας.

12:55 – Τα δύο παιδιά εντόπισε η 38χρονη μητριά όταν σχόλασε από την εργασία της

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα δύο παιδιά εντόπισε η 38χρονη μητριά όταν σχόλασε από τη δουλειά της, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα. Αμέσως, όπως είπε, ενημέρωσε και η Αστυνομία ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα. Επειδή δεν εντόπιζαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα οποία κρατούσε ο πατέρας, έσπασαν τους υαλοπίνακες για να τα απεγκλωβίσουν.

12:47 – Διακοπή και απόφαση για κράτηση του πατέρα

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει εάν θα παραμείνει ή όχι υπό κράτηση ο πατέρας των δύο παιδιών.

12:42 – Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταγράφει τα παιδιά να παίζουν

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή.

Σημειώνεται πως ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως το βίντεο ενεργοποιείται μέσω της κίνησης και πως υπάρχουν κάποια κενά σε αυτό. Σημείωσε πως θα ζητηθεί και η συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

12:35 – Σε σημείο που εμπίπτει στις ΒΒ το αυτοκίνητο, σε σημείο της ΚΔ η πολυκατοικία

Κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε πως το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε σημείο που εμπίπτει στις ΒΒ, ενώ η πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια εμπίπτει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

11:57 – Ο δικαστής ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην χρησιμοποιούν κινητά

Ο δικαστής ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να μεταδίδουν στα ΜΜΕ και ζήτησε όπως τα κλείσουν και παίρνουν σημειώσεις.

11:52 – Ανακρίθηκαν οι ύποπτοι, ωστόσο όχι για πολλή ώρα, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου

11:49 – Στο μικροσκόπιο των ΒΒ βρίσκονται και δύο κινητά τηλέφωνα

11:48 – Καταθέσεις από Κύπριους πολίτες και τη μητέρα των παιδιών

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως θα ληφθούν περίπου 25 καταθέσεις από πολίτες που όλοι βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός από τη μητέρα που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Γι’αυτό θα ζητηθεί βοήθεια από τις Αρχές της Βουλγαρίας.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ρώτησε κατά πόσον χρειάζεται κάποιο άλλο πρόσωπο να παραμείνει υπό κράτηση με τον ανακριτή της υπόθεσης να απαντά αρνητικά.

11:45 – Έρευνες για το αν υπήρχε δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας

Ο ανακριτής της υπόθεσης έκανε λόγο για υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο δείχνει το όχημα στο οποίο βρέθηκαν τα παιδιά. Κατόπιν ερώτησης από την Κατηγορούσα Αρχή, ανέφερε πως εξεταστές οχημάτων θα εξετάσουν το μοιραίο αυτοκίνητο, για να διαφανεί εάν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας. Θα έρθουν επίσης, όπως είπε, σε συνεννόηση με την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

11:41 – Διερευνάται υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμελή ενέργεια

Ο ανακριτής της αστυνομίας, υπαστυνόμος στο ΤΑΕ των ΒΒ Χριστόδουλος Χριστοδούλου αναφέρει πως διερευνάται υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμελή ενέργεια.

11:40 – Ένσταση στην κράτηση του πατέρα έφερε η δικηγόρος του

Η δικηγόρος του πατέρα έφερε ένσταση στην κράτηση του. Αντίθετα, ο δικηγόρος της 38χρονης δεν έφερε ένσταση στην κράτηση της.

11:37 – Ενδεχόμενο φυγοδικίας και επηρεασμού μαρτύρων

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε πως το αίτημα προσωποκράτησης βασίζεται στο ενδεχόμενο φυγοδικίας και επηρεασμού μαρτύρων.

11:35 – Οι Βάσεις ζητούν τετραήμερη προσωποκράτηση

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά τις 7 χθες το απόγευμα και η Αστυνομία των ΒΒ ζητά την τετραήμερη κράτηση τους.

11:32 – Στα Αγγλικά και Βουλγάρικα η διαδικασία

Η διαδικασία θα γίνει στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Βουλγάρικα και τα Ελληνικά

11:30 – Σε σοκ πατέρας και μητριά

Γύρω στις 11:30 ξεκίνησε η διαδικασία προσωποκράτησης των δύο υπόπτων, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Τον πατέρα εκπροσωπεί η δικηγόρος Ανδριάνα Κλαϊδή, ενώ τη σύντροφο του ο δικηγόρος Χρίστος Μούσκος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως τα παιδιά βρίσκονταν για ώρες, σύμφωνα με τα ευρήματα, στο όχημα και διερευνάται πώς βρέθηκαν σε αυτό. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα και το πίσω μέρος του οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Η Αστυνομία των ΒΒ αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Αυτό που διερευνάται είναι ο λόγος που έμειναν αφύλακτα τα δύο ανήλικα αδέλφια, αλλά και το πώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται και το κατά πόσον είχε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο και για αυτό κλειδώθηκαν μέσα τα παιδιά.

Τα δύο παιδιά έφτασαν από τα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο πατέρας είναι σιδεράς και φαίνεται να πήγε στη Βουλγαρία για να φέρει τα παιδιά στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο πατέρας, χθες τα χαράματα, πήγε στη δουλειά του στη Λεμεσό και ακολούθως μετέβη στην εργασία της και η σύντροφός του, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μείνουν μόνα στο διαμέρισμα.

Εντός της ημέρας θα διενεργηθούν οι νεκροτομές επί των σορών των δύο παιδιών.