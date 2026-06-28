Ουδείς μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη στην Ξυλοφάγου. Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου των δύο παιδιών η κοινότητα της Λάρνακας πάγωσε. Στη σκηνή μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής παρέμεναν δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι έσπευσαν για να ζητήσουν ενημέρωση για τις συνθήκες θανάτου των δύο αδελφών από τη Βουλγαρία, 8 και 10 χρόνων, που έσβησαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. «Συγκλονιστήκαμε όλοι και πήγαμε επί τόπου για να δούμε τι έγινε. Από κει και πέρα ότι χρειαστεί θα βοηθήσουμε», ανέφερε στο philenews ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός.

Σημειώνεται πως η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, με αστυνομικούς των Βρετανικών Βάσεων να συνεχίζουν τις εξετάσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών, αλλά και να διαφανεί πώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και ανασύρθηκαν αναίσθητα από το αυτοκίνητο του πατέρα τους, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Οι προσπάθειες πληρώματος ασθενοφόρων να τα επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Στη σκηνή ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας από οικείους των παιδιών, ενώ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα τους και της μητριάς τους. Οι δύο αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.