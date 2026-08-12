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Χειροπέδες σε ακόμη ένα πρόσωπο πέρασαν οι Αρχές σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων, που διαπράχθηκε την 1η Ιουνίου στη Γερμασόγεια. Πρόκειται για 30χρονο Σύρο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:30, στην περιοχή της Λήδρας, από μέλη του Υποσταθμού Λήδρας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Ο 30χρονος αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία αναμένεται να ζητήσει την προσωποκράτησή του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση δύο 20χρονοι Σύριοι, ενώ κατηγορούμενος είναι και 44χρονος, ο οποίος είναι κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών. Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο 20χρονοι και ο 44χρονος κατάδικος, αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία του ΤΑΕ Λεμεσου, οι Αρχές συνδέουν τον 44χρονο κατάδικο και έναν από τους καταζητούμενους με την οργάνωση και τον συντονισμό των εγκληματικών ενεργειών. Ο τελευταίος φέρεται να αποτελεί τον εγκέφαλο της υπόθεσης.

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο δημοσίευμα, ένας εκ των 20χρονων κατηγορουμένων, κατά την ανάκρισή του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στον εμπρησμό του πρακτορείου στοιχημάτων και να κατονόμασε τόσο τον άλλο 20χρονο όσο και τον 44χρονο κατάδικο ως τα πρόσωπα που έδιναν οδηγίες από τις Κεντρικές Φυλακές.

Η φωτιά στο πρακτορείο, ιδιοκτησίας 40χρονου, είχε ξεσπάσει γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η γυάλινη προθήκη και προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία του πρακτορείου.Η φωτιά κατασβέστηκε από περιοίκους προτού επεκταθεί στο εσωτερικό του υποστατικού.