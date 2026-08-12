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Σε καθεστώς αυξημένης ασφάλειας τέθηκε το Νοβοσιμπίρσκ με αφορμή την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις ουκρανικών drones βαθιά στη ρωσική επικράτεια έχουν οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα κατά τις μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «NeMoskva», το οποίο επικαλείται το «The Moscow Times», στους κατοίκους της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διέλευση της προεδρικής αυτοκινητοπομπής, να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα παράθυρα και να μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές.

Vladimir Putin, returning from Novosibirsk, noticed ordinary people who were waiting for his motorcade and simply wanted to wave. As a result, the president ordered the motorcade to stop right on the road so he could interact with the locals and shake hands with the workers.🇷🇺 pic.twitter.com/AwMCQxsleV August 12, 2026

Ανάλογες οδηγίες φέρεται να δόθηκαν και σε φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Νοβοσιμπίρσκ που παρέμειναν στις εστίες. Η ελεύθερη μετακίνηση στην πανεπιστημιούπολη περιορίστηκε, ενώ γύρω από νέα κτίρια του εκπαιδευτικού και επιστημονικού κέντρου τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα.

Περιορισμοί επιβλήθηκαν επίσης στην ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών στο μεγαλύτερο μέρος του Ακαντεμγκοροντόκ, της επιστημονικής συνοικίας της πόλης, αλλά και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Αστυνομικοί κατά μήκος της διαδρομής

Ο Πούτιν έφθασε στο Νοβοσιμπίρσκ τη νύχτα προς την 11η Αυγούστου. Ήδη από το προηγούμενο βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής που επρόκειτο να ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του, με αστυνομικούς να βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανά περίπου 50 μέτρα.

Ισχυρή παρουσία της Τροχαίας καταγράφηκε και στην οδό Μπολσεβίσκαγια, η οποία συνδέει το κέντρο της πόλης με το Ακαντεμγκοροντόκ.

All the time we are told how evil Vladimir Putin is, yet then I see moments like this: during his visit to Novosibirsk, he stopped his motorcade, stepped out to speak with students by the roadside, and wished them a successful and rewarding school year.



It certainly makes you… pic.twitter.com/2Wqow0xeYe — Richard (@ricwe123) August 12, 2026

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης ενόψει της επίσκεψης. Σε διάφορα σημεία τοποθετήθηκε νέα άσφαλτος, επισκευάστηκαν πεζοδρόμια και προσόψεις κτιρίων, ενώ στρώθηκαν νέοι χλοοτάπητες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν περιορισμένο αριθμό πολιτών να βρίσκεται στα πεζοδρόμια κατά τη διέλευση της προεδρικής πομπής. Σε μία από τις καταγραφές, ο Πούτιν εμφανίζεται να σταματά την αυτοκινητοπομπή και να χαιρετά συγκεντρωμένους πολίτες.

Η προηγούμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στο Νοβοσιμπίρσκ είχε πραγματοποιηθεί το 2018.

Φωτιά στο κέντρο της πόλης

Το πρωί της επίσκεψης εκδηλώθηκε, παράλληλα, πυρκαγιά στην περιοχή Βλαντιμίροφσκι Σπουσκ, στο κέντρο του Νοβοσιμπίρσκ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο «Siberian Express» ότι στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από διάφορα σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτική κατοικία στην οδό Χακάσκαγια.

✈️ Putin arrives in Novosibirsk — after the city was hastily polished up for the “tsar”



After visiting Ulan-Ude, Vladimir Putin arrived in Novosibirsk for a working trip. The Kremlin says the visit will focus on regional issues and scientific and technological development.… https://t.co/FjaCAuyx1c pic.twitter.com/kTX4pI8er1 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026

Οι περιοδείες και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το Νοβοσιμπίρσκ αποτελεί έναν από τους διαδοχικούς σταθμούς του Πούτιν τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από επισκέψεις, μεταξύ άλλων, στο Καζάν, το Ιρκούτσκ, το Ομσκ, το Κρασνογιάρσκ και το Ουλάν-Ουντέ.

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί μια περίοδο αρκετών μηνών κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος είχε περιορίσει αισθητά τις επισκέψεις του στις περιφέρειες της χώρας.

Οι αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε περιοχές μακριά από τα σύνορα.

Οι «Financial Times» είχαν μεταδώσει, επικαλούμενοι πηγές από το περιβάλλον του Ρώσου προέδρου, ότι ο Πούτιν ανησυχεί για το ενδεχόμενο απόπειρας δολοφονίας και έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα προσωπικής προστασίας του.

protothema.gr