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Στα χέρια της Αστυνομίας έφθασε επιστολή από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών για διενέργεια παγκύπριων εράνων, με την οποία ζητείται η διερεύνηση κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα από την οικονομική εκστρατεία που διεξάγει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης.

Κληθείσα να σχολιάσει πληροφορίες του ΚΥΠΕ ότι η Αστυνομία παρέλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης επιστολή σχετικά με τη διαδικτυακή οικονομική εκστρατεία που διεξάγει ο κ. Δρουσιώτης, η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί επιστολή από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών για διενέργεια παγκύπριων εράνων, με την οποία ζητείται η διερεύνηση κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα.

Καταλήγοντας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Χριστοδουλίδου είπε ότι θα μελετηθεί από την Αστυνομία και θα αποφασιστούν αναλόγως οι περαιτέρω ενέργειες.

ΚΥΠΕ