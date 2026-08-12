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Παρέμβαση για τις ποινικές έρευνες εις βάρος του Μακάριου Δρουσιώτη έκανε η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η οποία εκφράζει ανησυχία για τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΚ διερωτάται αν η υπόνοια για στοχοποίηση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου από τις Αρχές είναι εύλογη ή παράλογη.

«Η κυπριακή δικαιοσύνη δεν μπορεί να διυλίζει τον κώνωπα και να καταπίνει την κάμηλο! Δεν μπορεί αλλού να επιδεικνύει ασύγγνωστη αμέλεια και βραδύτητα και αλλού υπερβάλλουσα σπουδή και ταχύτητα. Η κυπριακή δικαιοσύνη οφείλει να διασφαλίζει και την ισονομία», σχολιάζει.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών

Σε μια ευνομούμενη πολιτεία κανένας πολίτης δεν είναι υπεράνω του Νόμου. Την ίδια ώρα, ούτε το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης βρίσκεται υπεράνω κριτικής. Ο πολίτης που παρανομεί, διώκεται. Και η Δικαιοσύνη που λειτουργεί ετεροβαρώς, κρίνεται.

Όταν προσάφθηκαν ποινικές κατηγορίες εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη», το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εξέτασε το θέμα διεξοδικά αλλά έκρινε ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτησή του θα εκλαμβανόταν ως παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό δεν το έπραξε και δέχθηκε σκληρή κριτική γι’ αυτό. Τις επόμενες ημέρες ο Μακάριος Δρουσιώτης βρέθηκε αντιμέτωπος και με δεύτερη ποινική υπόθεση. Αυτή τη φορά για το βιβλίο του «Κράτος Μαφία». Κι αμέσως μετά ο εν λογω δημοσιογράφος άρχισε να διερευνάται ποινικά και για τρίτη υπόθεση!

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες ο Μακάριος Δρουσιώτης διερευνάται ποινικά για τρεις διαφορετικές υποθέσεις και με τρεις διαφορετικές ποινικές κατηγορίες: α) Διασπορά ψευδών ειδήσεων, β) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και γ) Διενέργεια παράνομου εράνου. Το ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Κύπρου παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την όλη εξέλιξη και μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία της Κύπρου διερωτάται: Η υπόνοια για στοχοποίηση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου από τις Αρχές είναι εύλογη ή παράλογη;

Η κυπριακή δικαιοσύνη δεν μπορεί να διυλίζει τον κώνωπα και να καταπίνει την κάμηλο! Δεν μπορεί αλλού να επιδεικνύει ασύγγνωστη αμέλεια και βραδύτητα και αλλού υπερβάλλουσα σπουδή και ταχύτητα. Η κυπριακή δικαιοσύνη οφείλει να διασφαλίζει και την ισονομία.

Όταν ένας δημοσιογράφος διώκεται ποινικά, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ελευθερία έκφρασης είναι ορατοί, απτοί και προβλέψιμοι.

Το ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της όλης υπόθεσης και όποτε κρίνει επιβεβλημένο θα επανέλθει.