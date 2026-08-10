Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δραματική έκκληση μέσω της οποίας ζητά οικονομική βοήθεια από τον κόσμο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα, απευθύνει ο Μακάριος Δρουσιώτης, καθώς είναι αντιμέτωπος και με δεύτερη ποινική έρευνα, αυτή τη φορά για ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το βιβλίο του «Κράτος Μαφία», ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και 80 κατηγορίες για την υπόθεση «Σάντη».

«Πρόκειται για σκευωρία, συνωμοσία συγκάλυψης και αντίποινα για το “Κράτος Μαφία“», επισημαίνει μετά τη νέα του δίωξη.

Πέρα από τα έξοδα της νομικής του εκπροσώπησης, όπως υπογραμμίζει, απαιτούνται σημαντικοί πόροι για ανεξάρτητες δικανικές εξετάσεις τηλεφωνικών συσκευών και ψηφιακού υλικού από εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.

«Οι διώξεις μου έχουν εκδικητικό χαρακτήρα. Αποσκοπούν στην τιμωρία μου για τις αποκαλύψεις μου στην υπόθεση «Κράτος Μαφία» και να πλήξουν την αξιοπιστία μου ως βασικός μάρτυρας», υπογραμμίζει.

«Σήμερα βρίσκομαι μόνος μου απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει στη διάθεσή του ολόκληρο τον μηχανισμό του κράτους», αναφέρει σε άλλο σημείο, ενώ προσθέτει πως: «Έχω δώσει πολλές μάχες στη ζωή μου, αυτή είναι η δυσκολότερη. Διαθέτω τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να τη δώσω μέχρι τέλους και να μετατρέψω αυτή την περιπέτεια σε ένα «πρότζεκτ αλήθειας» και αποκάλυψης αυτής της σκευωρίας».

Αυτούσια η ανακοίνωσή του:

Η Νομική Υπηρεσία αυτού του κράτους με παραπέμπει ενώπιον Κακουργιοδικείου προσάπτοντας μου 80 κατηγορίες ότι εν γνώσει μου και με δόλο δημοσίευσα ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με τη γνωστή υπόθεση των μηνυμάτων της «Σάντης».

Πρόκειται για σκευωρία, συνωμοσία συγκάλυψης και αντίποινα για το «Κράτος Μαφία».

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Κράτους Μαφία», το ΤΑΕ Αρχηγείου, το ίδιο τμήμα που «ερεύνησε» και την υπόθεση Σάντη, ερευνά άλλη ποινική υπόθεση εναντίον μου με το πρόσχημα της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων. Αστυνομικός ανακριτής ζητεί καταθέσεις από την επιμελήτρια και τον σχεδιαστή του βιβλίου, ακόμη και από τον τυπογράφο! Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί με το τι γράφω εγώ στα βιβλία μου; Τι άλλο από παρενόχληση των συνεργατών μου μπορεί να είναι αυτό;

Μετά την ανοχή που υπήρξε στην πρώτη δίωξη αποθρασύνθηκαν. Δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Οι διώξεις μου έχουν εκδικητικό χαρακτήρα. Αποσκοπούν στην τιμωρία μου για τις αποκαλύψεις μου στην υπόθεση «Κράτος Μαφία» και να πλήξουν την αξιοπιστία μου ως βασικός μάρτυρας στην ποινική έρευνα που έχει ξεκινήσει.

Αποσκοπούν, ακόμη, στην παρασιώπηση της μεγάλης έρευνάς μου σχετικά με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων.

Οι έρευνες μου έφεραν στο φως ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας, το οποίο εξυπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα σε βάρος χιλιάδων πολιτών.

Σήμερα βρίσκομαι μόνος μου απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει στη διάθεσή του ολόκληρο τον μηχανισμό του κράτους. Απέναντι σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία και ισχυρούς ιδιώτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και επιρροή στα Μέσα Ενημέρωσης. Είναι μια άνιση δικαστική μάχη, και ο σκοπός τους είναι να με γονατίσουν οικονομικά και να με εξουθενώσουν σωματικά και ψυχικά.

Το οργανωμένο σχέδιο εξουθένωσής μου το προανήγγειλε ένα από τα φερέφωνα του Αναστασιάδη, πριν ακόμα καταχωριστεί η ποινική υπόθεση εναντίον μου. Σας παραθέτω αυτούσιο ένα σχετικό απόσπασμα, με τα κεφαλαία γράμματα να είναι του συντάκτη:

«Πάντως να ξέρετε ότι το ΒΑΡΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ της υπόθεσης ΣΑΝΤΗ θα κάψει, θα τσουρουφλίσει ορισμένους, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα έχουν ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ με όλα τα παρεπόμενα, οικονομικά – ψυχολογικά – προσωπικά, και θα γίνουν ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΑΜΩΝΕΣ στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

Αυτό συμβαίνει σήμερα. Έχω δώσει πολλές μάχες στη ζωή μου, αυτή είναι η δυσκολότερη. Διαθέτω τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να τη δώσω μέχρι τέλους και να μετατρέψω αυτή την περιπέτεια σε ένα «πρότζεκτ αλήθειας» και αποκάλυψης αυτής της σκευωρίας.

Το αδύνατο μου σημείο είναι οι οικονομικοί πόροι. Γι αυτό και επέλεξαν να με κτυπήσουν σε αυτό το σημείο. Πέρα από τα έξοδα της νομικής μου εκπροσώπησης, απαιτούνται σημαντικοί πόροι για ανεξάρτητες δικανικές εξετάσεις τηλεφωνικών συσκευών και ψηφιακού υλικού από εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες.

Απευθύνομαι στην κοινωνία των πολιτών και σας προσκαλώ να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας συνεισφέροντας οικονομικά. Η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά το κράτος δικαίου, τη λογοδοσία, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ερευνούν σοβαρές υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή της ποινικής δίωξης και της οικονομικής εξόντωσής τους.

Όλες οι εισφορές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης, των δικανικών εξετάσεων και της δικαστικής διαδικασίας. Θα δημοσιεύονται τακτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ποσά που θα συγκεντρώνονται και τις δαπάνες, με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα όσων θα συνεισφέρουν. Η οικονομική διαχείριση θα ελεγχθεί από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο.

Ακόμη και η πιο μικρή εισφορά έχει τεράστια ηθική και υλική αξία.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο makoscy@gmail.com