Τα όσα εξελίσσονται γύρω από το όνομα του Μακάριου Δρουσιώτη στην υπόθεση «Σάντη» δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την έρευνα για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία» και τον Νίκο Αναστασιάδη, διαβεβαιώνει ο Επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Μιλώντας στο philenews, ο Χάρης Πογιατζής αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από πλευράς της Ανεξάρτητης Αρχής. Ξεκαθάρισε ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την ανακοίνωση του αποτελέσματος της έρευνας θα εξαρτηθεί από το εύρος του πορίσματος που ετοιμάστηκε και θα παραδοθεί μέχρι τις 30 Απριλίου. Η έρευνα διεξήχθη από τέσσερις Λειτουργούς Επιθεώρησης με επικεφαλής την Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ. Στην ομάδα και οι Κύπριοι νομικοί Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτα και Ανδρέας Ευθυμίου.

Η εκτίμηση είναι πως θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για μελέτη της τελικής Έκθεσης, κάτι που φαίνεται να δυσκολεύει τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Η Αρχή αναμένει ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης θα είναι ογκωδέστατο.

Υπενθυμίζεται ότι στα χέρια της κατέχει ήδη προσχέδια της Έκθεσης για τουλάχιστον 3 από τα 5 κεφάλαια. Με βάση αυτό το υλικό, σε ανακοίνωση τον περασμένο Φεβρουάριο επισημάνθηκε «ο ζήλος και αποτελεσματικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης οι οποίοι διεξήγαγαν μία εξονυχιστική και σε βάθος Έρευνα και τυγχάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης της Αρχής».

Ανακοίνωση με την παραλαβή

Σύμφωνα με τη διαδικασία που εξηγήθηκε στο philenews από τον Χάρη Πογιατζή, την πρώτη εβδομάδα του Μάη αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για την παραλαβή του τελικού πορίσματος των Λειτουργών Επιθεώρησης και την έναρξη της μελέτης από πλευράς της Ανεξάρτητης Αρχής. Εκείνη η ανακοίνωση πιθανώς να καθορίζει και τα επόμενα βήματα μέχρι την επίσημη αποκάλυψη των τελικών συμπερασμάτων.

Μετά τις εκλογές τα συμπεράσματα

Το σενάριο να ανακοινωθούν τα τελικά συμπεράσματα πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου, θεωρείται αυτή τη στιγμή απομακρυσμένο. Με δεδομένο το ογκώδες περιεχόμενο που αναμένεται να παραδοθεί από τους Λειτουργούς Επιθεώρησης, η Αρχή εκτιμά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας μελέτης, ώστε να ετοιμαστεί το τελικό ανακοινωθέν που θα περιλαμβάνει και ενδεχόμενες εισηγήσεις προς την Νομική Υπηρεσία, εάν και εφόσον διαπιαστωθεί ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης για οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σημειώνεται πως τόσο ο Μακάριος Δρουσιώτης, όσο και το Volt με το οποίο κατέρχεται ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, εξέφρασαν την επιθυμία τους να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα των ερευνών πριν από τις 24 Μαΐου, όποιο και αν είναι αυτό.

Η Αρχή δεν θα δημοσιοποιήσει ολόκληρο το πόρισμα

Ένα σημαντικό σημείο το οποίο διευκρίνισε στο philenews ο Χάρης Πογιατζής, είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα ολόκληρη την τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, αλλά μόνο τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Τα σημεία στα οποία πιθανό να εντοπιστεί ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης, θα διαβιβάζονται στη Νομική Υπηρεσία. Αυτή θα έχει την ευχέρεια και το δικαίωμα για δημοσιοποίηση, αν αποφασίσει ότι επιθυμεί να το πράξει.