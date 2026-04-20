Εξελίξεις αναμένονται αυτή τη βδομάδα σε πολλά μέτωπα, γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της επονομαζόμενης «Σάντης» και τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Πιθανότητα σήμερα ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει τον υπουργό Δικαιοσύνης με Έκθεση για την πορεία των ερευνών, ώστε αύριο Τρίτη να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο.



Η Έκθεση της Αστυνομίας θα αφορά τις μέχρι τώρα έρευνες των ανακριτών και τα όσα έχουν προκύψει σε σχέση με τα μηνύματα και ηχητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με ισχυρισμούς περί εμπλοκής πρώην δικαστή και άλλων προσώπων «σε μια πρωτοφανή υπόθεση διαφθοράς», όπως υπήρξαν αναφορές από τον Μακάριο Δρουσιώτη.



Ο υπουργός Κώστας Φυτιρής είχε ζητήσει γραπτή ενημέρωση για τις εξελίξεις που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα με σκοπό να διαφανεί κατά πόσον ενδείκνυται να διοριστούν ποινικοί ανακριτές στην υπόθεση. Το θέμα είχε απασχολήσει και προηγούμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ωστόσο αποφασίστηκε εν πρώτοις να διαβιβαστούν τα τεκμήρια στην Europol ώστε να ξεκαθαρίσει κατά πόσον πρόκειται για γνήσια sms ή όχι και μετά να ληφθεί απόφαση.



Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία δεν έχουν σταλεί, ωστόσο υπήρξαν εξελίξεις στην Κύπρο που καταδεικνύουν ότι ορισμένοι ισχυρισμοί που έχουν προβληθεί μέσα από τα μηνύματα και ηχητικά, δεν φαίνεται να ευσταθούν. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι έρευνες προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουν ληφθεί πέραν των 30 καταθέσεων, εξετάζονται σωρεία τεκμηρίων και η ανακριτική ομάδα ενισχύθηκε πρόσφατα με εντολή του Αρχηγού Αστυνομίας, με άλλους δύο ανακριτές.



Οι ανακρίσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με συγκεκριμένη κατεύθυνση και οι επιλογές του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο είναι ουσιαστικά τρεις:

Διορισμός ανεξάρτητου ή ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών,

Διορισμός ποινικού ανακριτή ο οποίος θα επιβλέπει τις αστυνομικές έρευνες όπως έγινε και με την υπόθεση Αββακούμ και

Να συνεχίσει τις έρευνες το κλιμάκιο της Αστυνομίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων που θα δοθούν από τη δικανική εξέταση των τεκμηρίων στα εργαστήρια της Europol.\

Ανεξάρτητοι παρατηρητές θεωρούν ότι η Europol δεν θα δώσει ουσιαστικά κατεύθυνση για τα sms, αφού αυτά αποτελούν screenshots, υπάρχουν όμως και άλλα τεκμήρια που ίσως δώσουν κάποια στοιχεία. Έρευνες επί των τεκμηρίων (στην Europol στάληκαν κλωνοποιημένα τα αρχεία) διενεργούνται και στα εργαστήρια της Αστυνομίας. Στα χέρια των Αρχών υπάρχουν, πέραν των sms, ηχητικά αρχεία, τα κινητά τηλέφωνα του πρώην δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, δύο κινητά της «Σάντης» και τα κινητά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.



Χθες ο εκ των δικηγόρων του Χρήστος Κληρίδης είχε γράψει σε ανάρτησή του ότι «ο διορισμός ποινικών ανακριτών, έστω και τώρα είναι μονόδρομος. Καμιά έρευνα της αστυνομίας δεν θα πείσει ότι είναι ανεξάρτητη για ευνόητους λόγους». Επίσης νομικοί θεωρούν ότι με την τροπή που πήραν τα πράγματα μόνο ο διορισμός ποινικών ανακριτών θα πείσει την κοινωνία πως το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι ανεξάρτητο.



Σε μια άλλη εξέλιξη, χθες Κυριακή, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης που προσήλθε ενώπιον ανακριτών της υπόθεσης, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα όσα ανέφερε ο αδελφός του Νίκος Κληρίδης, ότι δηλαδή είχε αποστείλει ένα sms, που αποτελούσε ουσιαστικά προώθηση ενός μηνύματος, προς τον πρώην δικαστή, με μια απλή προτροπή.



Έρευνες διενεργούνται από την Αστυνομία για πολλά κεφάλαια που είτε βλέπουν το φως της δημοσιότητας είτε περιλαμβάνονται στα μηνύματα. Ειδικά για το θέμα της μετάβασης ή μη της «Σάντης» στη Γερμανία σε κέντρο προστασίας θυμάτων όπως είναι οι ισχυρισμοί Μ. Δρουσιώτη και Στέλιου Ορφανίδη, η έρευνα της Αστυνομίας έχει δείξει πως η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει ταξιδέψει στη Γερμανία τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή τoν Μάρτιο του 2021. Ωστόσο, φαίνεται στην πόλη Χαϊδελβέργη που αναφέρεται από τον Στ. Ορφανίδη, να διαμένει μόνιμα στενό συγγενικό πρόσωπο της «Σάντης».



Όλα αυτά τυγχάνουν διερεύνησης ώστε με στοιχεία να φανεί ποια είναι η πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι η ίδια η «Σάντη» σε μια από τις καταθέσεις της, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, έχει αναφέρει ότι δεν πήγε ποτέ στη Γερμανία, πόσο μάλλον σε κέντρο προστασίας. Για εντοπισμό στοιχείων γίνονται εξετάσεις μέσω των συστημάτων αφιξο-αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια.



Τέλος, αναφέρεται ότι σήμερα Δευτέρα ή το αργότερο αύριο Τρίτη, θα καταχωρηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, η αίτηση του νομικού Νίκου Κληρίδη με την οποία θα προσβάλλεται το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του το Μεγάλο Σάββατο, βάσει του οποίου παραλήφθηκαν κινητά τηλέφωνα, usb και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.