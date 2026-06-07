Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Spoke with President Trump. We'll have more on Fox News in a few minutes.



"What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal," President Trump told Fox News. June 7, 2026

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».

Αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Axios: «Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Αν ο Μπίμπι τους χτυπήσει ξανά, αυτό απλώς θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 47 χρόνια ή τα τελευταία 3.000 χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχτεί στον αέρα λόγω όσων συμβαίνουν τώρα. Θα καλέσω τον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην προχωρήσει σε αντίποινα. Ο καθένας έκανε το “κομμάτι” του. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το δικό του πλήγμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα.»

protothema.gr