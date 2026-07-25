Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μέσω προστίμων και περιοριστικών κανονισμών.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ΕΕ έχει επιβάλει υπέρογκα πρόστιμα σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta, η Amazon και η Google, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις αυτές «άδικες» και «μεροληπτικές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό τη δική του διακυβέρνηση.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικός χρηματοδότης της Ευρώπης και κατηγόρησε την ΕΕ για «ληστρική» συμπεριφορά απέναντι σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ζητήσει έρευνα βάσει της νομοθεσίας «Section 301» για τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προειδοποιώντας με την επιβολή εμπορικών κυρώσεων και δασμών. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει «σημαντικό τίμημα» εφόσον συνεχιστούν, κατά την άποψή του, οι ενέργειες κατά αμερικανικών εταιρειών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτίθεται ξανά και, ως συνήθως, στοχεύει άμεσα τις ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ αμερικανικές εταιρείες!

Αφού επέβαλε πρόστιμο στην Apple, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Amazon 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, μια πραγματικά προηγμένη και καταπληκτική ομάδα, έλαβε πρόστιμο άλλου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς εξήγηση. Αυτό ανεβάζει το σύνολο της Google σε πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά μεροληπτική πρακτική ξεκίνησε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της υπνηλίας της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι ”κουμπαράς” για την Ευρώπη, ούτε θα το επιτρέψουμε!

Παρακαλώ, αφήστε αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα 301 για την πρακτική της ”ΛΗΣΤΕΙΑΣ” αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα για αυτήν την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Οι κυρώσεις θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε να τους επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι!».

Πηγή: iefimerida.gr