Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν, την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Υεμένη. Παράλληλα, φορώντας ένα κόκκινο τζόκεϊ που ανέγραφε «ΤΡΑΜΠ 2028» ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία παρότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Κατόπιν πέταξε το καπέλο στους παρευρισκόμενους.

Τελικά, όμως, φαίνεται ότι έκανε πλάκα, χοντροκομμένη όπως συνηθίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το στιγμιότυπο περιγράφει με χαρακτηριστικό τρόπο ο συνεργάτης του “Φ” Μιχάλης Ιγνατίου στην Hellas Journal: “Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έμφαση στη χαοτική στιγμή κατά τη διάρκεια του γκαλά του Απριλίου, όταν οι καλεσμένοι στο Washington Hilton κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα χορού.

«Αφού άκουσαν τους πυροβολισμούς, πολλοί άνθρωποι φώναξαν, “Πέσε κάτω! Πέσε κάτω!”, κάτι που έκανε τη Νίκι Μινάζ να αρχίσει να κάνει twerking. Το πιστεύετε; Πέσε κάτω!», είπε ο Τραμπ.

«Είναι η μόνη που κατάλαβε πραγματικά τι σήμαινε αυτό», πρόσθεσε.

Η δεύτερη φορά είναι γοητεία, αστειεύτηκε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το αναβληθέν δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – και την προεδρία του.

«Όπως και η δική μου προεδρία, η δεύτερη φορά είναι πάντα καλύτερη. Είναι πάντα καλύτερη», είπε. «Και η τρίτη φορά θα είναι ακόμα καλύτερη». «Αστειεύομαι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου περισσότερες από δύο φορές.

Νέα προειδοποίηση για το Ιράν

«Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη (locked and loaded)» προειδοποίησε πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μάς μιλάνε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα η ώρα, αλλά είμαι πρόθυμος να ακούσω, αλλά δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», διεμήνυσε ο Τραμπ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος: «Έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί».

Είπε ότι «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί» και «η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί», σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι «250 αεροσκάφη δεν υπάρχουν πλέον» και «159 σκάφη» βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας.

Trump announces he will run for a "fourth" term and dons a "Trump 2028" hat pic.twitter.com/dtgujof2Vs — FactPost (@factpostnews) July 25, 2026

«Δεν έχουν ραντάρ, έχουν πολύ λίγα drones λίγα έχουν απομείνει, παρά τα όσα βλέπετε πού και πού, θα κάνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν τους έχουν απομείνει πολλά», συνέχισε.

«Όλα έχουν να κάνουν με το εξής: δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο… θα το χρησιμοποιούσαν. Θα το χρησιμοποιούσαν αν το είχαν», πρόσθεσε δε.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Η CENTCOM χτύπησε τάνκερ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, ανακοίνωσε η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές, δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM. «Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.

Το Ριάντ επιτέθηκε στους Χούθι

Την ίδια στιγμή, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που συνιστούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, ο υποπτέραρχος Τούρκι αλ Μάλικι.

Ο συνασπισμός απάντησε «αποφασιστικά και δυναμικά» πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, αφότου «οι τρομοκρατικές τους δυνάμεις στοχοποίησαν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση του υποπτεράρχου Τούρκι αλ Μάλικι στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Πηγή: skai.gr