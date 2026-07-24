Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και εκτίμησε πως η ιρανική πλευρά εμφανίζεται «ολοένα και πιο σοβαρή» όσο περνούν οι ημέρες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι επαφές δεν σημαίνουν πως έχει επιτευχθεί συμφωνία, σημειώνοντας πως «θα δούμε τι θα γίνει».

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Trump on Iran:



We are talking to them right now. I think they are getting more and more serious as the days go by.



I consider the deal the smarter way, but doing what we are doing is the easier way.



We are locked and loaded. pic.twitter.com/7cRbi9WdAR — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

protothema.gr