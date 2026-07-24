Νέα δασικά μέτωπα ξέσπασαν στον δυτικό Καναδά, την ώρα που οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Οντάριο, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους στην ιστορία της, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Σχεδόν 34.000 κεραυνοί που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν δεκάδες νέες πυρκαγιές, οδηγώντας τις Αρχές στην έκδοση εντολών εκκένωσης στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας. Μέχρι σήμερα το πρωί, βρίσκονταν σε ισχύ 25 εντολές εκκένωσης, ενώ καταγράφονταν 90 ενεργά μέτωπα στην επαρχία. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω την εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Το δελτίο πρόγνωσης του καιρού απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ευνοϊκό. Δεν υπάρχει καμία σημαντική βοήθεια από τη μητέρα φύση για το άμεσο μέλλον», δήλωσε o επικεφαλής των επιχειρήσεων κατάσβεσης Χιου Μέρντοκ, αναφερόμενος σε μια ομάδα πυρκαγιών που μαίνεται κοντά στο Κίμπερλεϊ, σε απόσταση 520 χλμ. από το Βανκούβερ.

A fast-moving wildfire spread through Kennewick, Washington, prompting evacuation orders for residents as crews worked to contain the blaze.#wildfire #washington #evacuation pic.twitter.com/jmacMpdyAJ — Tomson (@TomsonWoo) July 24, 2026

Πυρκαγιές μαίνονται στο Οντάριο

Στο Οντάριο, υπάρχουν 139 ενεργές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό τμήμα, εκ των οποίων οι 32 καίνε ανεξέλεγκτα.

Η περιβαλλοντική υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε σήμερα μια προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα στο Μπανφ, στην Αλμπέρτα και τις γύρω περιοχές, όμως σημείωσε πως οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν για τις περισσότερες περιοχές αυτό το Σαββατοκύριακο.

The Anderson Creek wildfire, along with the broader complex of fires around Boston Bar in the Fraser Canyon, is one of the most notable active blazes in southern British Columbia, Canada, right now. pic.twitter.com/Swwpn8MsSX July 23, 2026

Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κινητοποιήσει περισσότερους από 5.300 πυροσβέστες και περίπου 300 αεροσκάφη πυρόσβεσης, ελικόπτερα και αεροσκάφη εκκένωσης, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς τα ακραία κύματα καύσωνα και οι συνθήκες ξηρασίας που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο δημιουργούν μία από τις πιο έντονες περιόδους δασικών πυρκαγιών στην ιστορία του Καναδά.

Το Μεξικό θα στείλει επίσης έως και 200 πυροσβέστες του για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τις προσεχείς εβδομάδες, ανέφερε ο ίδιος.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους αυτό το καλοκαίρι. Περίπου 29,5 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν μετατραπεί σε στάχτες φέτος, ξεπερνώντας τον δεκαετή μέσο όρο των σχεδόν 25,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

protothema.gr