Η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα, διαμηνύοντας ότι θα σκοτώνει «έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό». Την ίδια ώρα, το Πακιστάν επιχειρεί εκ νέου να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την προειδοποίηση απηύθυνε η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην περιοχή με τον ομόλογό του του Ομάν, με τον οποίο εξέτασαν λύσεις για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο. Σύμφωνα με ιρανικά μμε, μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσει μηχανισμούς για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Το Πακιστάν συνεχίζει τις προσπάθειες για την επανάληψη των συνομιλιών

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές, το Πακιστάν, με την προτροπή της Κίνας, αναζητά τρόπους για να ξαναρχίσουν οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες διερευνητικές συζητήσεις έγιναν αυτήν την εβδομάδα όταν ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν Εσκαντάρ Μομεντί επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ – αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν μέσα σε δέκα ημέρες.

Ο Μομεντί, που θεωρείται προσκείμενος στους Φρουρούς της Επανάστασης, συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Οι τρεις πηγές τόνισαν πάντως ότι τα εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν πολλά.

Πλήγματα από Μπαχρέιν και Κουβέιτ στο Ιράν

Στο μεταξύ, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίποινα κατά της Τεχεράνης.

Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα.

cnn.gr