Τέλος στην αγωνία για το μέλλον του έβαλε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Ο Σαμς Χαράνια έκανε την αποκάλυψη και ο «Βασιλιάς» θα παίζει για τα επόμενα δύο χρόνια στη Φιλαδέλφεια.

Αν και η φημολογία έδινε και έπαιρνε, τελικά ούτε Μαϊάμι, ούτε Κλίβελαντ για τον ΛεΜπρόν. Οι Σίξερς θα είναι η επόμενη ομάδα του στο NBA, με συμβόλαιο μάλιστα δύο ετών.

Πρόκειται για τον τέταρτο διαφορετικό σταθμό στην καριέρα του. Μετά το Κλίβελαντ, το Μαϊάμι και τους Λέικερς. Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα.

Δύο με το Μαϊάμι, το 2012 και το 2013. Το 2016 με το Κλίβελαντ και το 2020 με τους Λέικερς.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV July 24, 2026

protothema.gr