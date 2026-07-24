Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα κινητοποίηση δεκάδων πολιτών στη Λεμεσό, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει, κατά παρέκκλιση, την αδειοδότηση μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης (mall) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, μπροστά από τον χώρο στάθμευσης του Jumbo, με τη συμμετοχή πολιτών, τοπικών φορέων, καταστηματαρχών και εκπροσώπων οργανώσεων. Στο σημείο βρίσκονται επίσης ο Δήμαρχος Αμαθούντας, ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ, καθώς και άλλοι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής, ενώ κάνουν λόγο για έλλειψη ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της νεοσύστατης πλατφόρμας «Πρωτοβουλία για τη Λεμεσό», η οποία δηλώνει ότι στόχος της είναι η διεκδίκηση άμεσων λύσεων για τα προβλήματα της πόλης. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της είναι η θεσμική και νομική αντίδραση στην αδειοδότηση, η προώθηση βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού, η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι διοργανωτές διαμηνύουν ότι η σημερινή συγκέντρωση αποτελεί την αρχή μιας σειράς δράσεων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιάσουν αναλυτικά το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους και τις επόμενες κινητοποιήσεις.