Η αποτυχία της ΕΔΕΚ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές δεν ήταν ένα τυχαίο εκλογικό αποτέλεσμα ούτε μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται στο πολιτικό σκηνικό. Ήταν η κατάληξη μιας μακράς πορείας στρατηγικών επιλογών, ιδεολογικών μετατοπίσεων και οργανωτικών αδυναμιών που σταδιακά απομάκρυναν το κόμμα από την ιστορική του ταυτότητα και τη βάση του. Για δεκαετίες, η ΕΔΕΚ αποτελούσε μια μοναδική πολιτική δύναμη αφού συνδύαζε τον πατριωτισμό με τη σοσιαλδημοκρατία. Υπερασπιζόταν την κοινωνική δικαιοσύνη και διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Η πολιτική της δύναμη δεν στηριζόταν μόνο στις θέσεις της, αλλά και στην αξιοπιστία της, στη συλλογική λειτουργία και στην εσωκομματική δημοκρατία.

Ένα από τα πρώτα σημεία καμπής υπήρξε η επιλογή στήριξης του Γιώργου Λιλλήκα στις προεδρικές εκλογές του 2013. Υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης και της επικείμενης προσφυγής της Κύπρου στον μηχανισμό στήριξης και εν μέσω σοβαρής κρίσης αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, η ΕΔΕΚ βρέθηκε μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημμα: να διατηρήσει την πολιτική της αυτονομία ή να επενδύσει σε μια ευρύτερη υποψηφιότητα με πιθανότητες να διεκδικήσει την εξουσία. Η συνεργασία εκείνη αποτέλεσε για την ΕΔΕΚ την αρχή μιας νέας στρατηγικής όπου οι εκλογικές συμπράξεις με στόχο την εξουσία, άρχισαν να υπερισχύουν της πολιτικής αυτονομίας του κόμματος. Η δημόσια εικόνα της ΕΔΕΚ άρχισε να μεταβάλλεται και η σοσιαλδημοκρατική της ταυτότητα να γίνεται λιγότερο ευδιάκριτη. Η αμφισβήτηση που δημιουργήθηκε δεν αφορούσε μόνο την ορθότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας, αλλά και το ότι η ΕΔΕΚ προσέδιδε πλέον περισσότερη αξία στην εκλογική αποτελεσματικότητα παρά στην ιδεολογική της ταυτότητα.

Η εσωτερική αμφισβήτηση ήταν που οδήγησε το 2015 στην αποχώρηση του Γιαννάκη Όμηρου από την ηγεσία. Ακολούθησε, το Μάρτιο του 2015 η διαδοχή του από το Μαρίνο Σιζόπουλου που παρουσιάστηκε ως η ευκαιρία ανανέωσης και ανασυγκρότησης και που καταγράφεται πλέον ως το κρισιμότερο ορόσημο στην ιστορία του κόμματος. Κατά την περίοδο της προεδρίας Σιζόπουλου, η ΕΔΕΚ υιοθέτησε μια πιο έντονη έμφαση στα ζητήματα του Κυπριακού και της εθνικής πολιτικής η οποία δεν συνοδευόταν, ως θα έπρεπε, από μια εξίσου ισχυρή και διακριτή κοινωνική ατζέντα. Η απουσία κοινωνικών θέσεων και πολιτικής, που ιστορικά αποτελούσαν τον πυρήνα της ΕΔΕΚ, άρχισε να φθείρει τον κεντροαριστερό χαρακτήρα της. Οι κοινωνικές πολιτικές και η σοσιαλδημοκρατική ατζέντα υποχώρησαν από το προσκήνιο, ενώ η πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος έγινε περισσότερο ασαφής. Η αυξημένη έμφαση στον πατριωτικό λόγο χωρίς αντίστοιχη κοινωνική ατζέντα δημιούργησε αναπόφευκτα την εντύπωση μιας μετατόπισης προς πιο εθνικιστικές και απορριπτικές θέσεις. Η ΕΔΕΚ έπαψε να εκπέμπει με την ίδια καθαρότητα τον ιστορικό της ρόλο ως πατριωτική σοσιαλδημοκρατική δύναμη και η διαφοροποίησή της από άλλους πολιτικούς χώρους έγινε λιγότερο ευδιάκριτη.

Παράλληλα, η περίοδος Σιζόπουλου χαρακτηρίστηκε από έντονες εσωτερικές συγκρούσεις, αποχωρήσεις και διαγραφές στελεχών, αλλά και από την αυξανόμενη αίσθηση ότι ο χώρος της εσωκομματικής διαφωνίας περιοριζόταν. Η εσωκομματική λειτουργία άρχισε να αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής με πολλά ιστορικά στελέχη να αποστασιοποιούνται και τη δημόσια εικόνα του κόμματος να ταυτίζεται περισσότερο με τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις παρά με την παραγωγή πολιτικής. Διαγραφές, αποχωρήσεις και δημόσιες συγκρούσεις δημιούργησαν την εικόνα ενός κόμματος που αναλωνόταν αποκλειστικά με τις εσωτερικές του αντιπαραθέσεις. Η εσωκομματική διαφωνία, που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό στοιχείο δημοκρατικής λειτουργίας, φαινόταν στα μάτια αρκετών μελών να περιορίζεται ολοένα και περισσότερο.

Το σωρευτικό αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων οδήγησε στη σταδιακή μείωση της εκλογικής επιρροής της ΕΔΕΚ με κάθε εκλογική αναμέτρηση να λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι το κόμμα χάνει σταδιακά την επαφή του με την κοινωνική του βάση. Αντί όμως οι ενδείξεις να οδηγήσουν σε αυτοκριτική και ανασύνταξη, αντιμετωπίστηκαν ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων ή συγκυριών. Οι αποστασιοποιήσεις συνεχίστηκαν, οι νέοι άνθρωποι δεν ένιωθαν πλέον ότι βρίσκουν χώρο ουσιαστικής συμμετοχής και ένα σημαντικό μέρος της παραδοσιακής εκλογικής βάσης είτε στράφηκε προς άλλες πολιτικές επιλογές είτε επέλεξε την αποχή.

Η απώλεια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στις βουλευτικές εκλογές του 2026 αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της πορείας και ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την ανάγκη βαθιάς αυτοκριτικής και ανασυγκρότησης. Το σαφές συμπέρασμα είναι ότι η εκλογική δύναμη ενός κόμματος δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τις ιστορικές παρακαταθήκες του. Οφείλει να εξαρτάται από τη συνέπεια ανάμεσα στις αξίες που διακηρύσσει, τον τρόπο που λειτουργεί εσωτερικά και την πολιτική πρόταση που καταθέτει προς την κοινωνία. Η ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε αλλαγές προσώπων αλλά και στην αποκατάσταση της εσωκομματικής δημοκρατίας, την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας, την καθαρή επανατοποθέτηση στον χώρο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας και την επανασύνδεση με τις κοινωνικές ομάδες που ιστορικά εξέφραζε.

Το δίδαγμα είναι σαφές: η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν αποτελεί ιστορικό κεκτημένο, αλλά κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη δημοκρατική λειτουργία. Για να διαδραματίσει ξανά η ΕΔΕΚ ουσιαστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα δεν αρκεί μόνο η αναγνώριση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια της κοινοβουλευτικής της παρουσίας. Απαιτείται ένας ουσιαστικός πολιτικός και οργανωτικός επαναπροσδιορισμός με στόχο την αποκατάσταση της διακριτής της ταυτότητας ως σύγχρονη, αξιόπιστη και κοινωνικά χρήσιμη πολιτική δύναμη. Η ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κομματικής επιβίωσης. Αφορά τη διατήρηση μιας ιστορικής πολιτικής παράδοσης που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Κυπριακής Δημοκρατίας.