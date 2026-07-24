Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις Αρχές να εκκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους.

Τις προηγούμενες ώρες, είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής.

«Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα» ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

El fuego arrasa la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los grandes pulmones verdes entre Madrid y Castilla y León pic.twitter.com/CECP8I50Xk — EL MUNDO (@elmundoes) July 24, 2026

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης πάντως εξέφρασε ανησυχία ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν (90.000 στρέμματα).

«Είναι μια πολύ κακή είδηση» πρόσθεσε ο Νικάνορ Σεν Βέλεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις πυρκαγιές στην Άβιλα της Καστίλης και την περιοχή της Μαδρίτης, που ξεκίνησαν από πολλά διαφορετικά μέτωπα και υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να ενωθούν σχηματίζοντας ένα ενιαίο, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Así se ven los incendios desde las alturas: el Ejército del Aire muestra su lucha contra el fuego pic.twitter.com/aTEkkz1KXk July 24, 2026

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» λένε οι πυροσβέστες

Έκπληκτοι από την έκταση και την ένταση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Σιέρα Οέστε της Μαδρίτης εμφανίζονται οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή, περιγράφοντας εικόνες που, όπως λένε, δεν έχουν συναντήσει ποτέ στην επαγγελματική τους πορεία.

Πυροσβέστες που βρίσκονται στο κέντρο επιχειρήσεων στην πόλη Θενιθιέντος δήλωσαν στην ισπανική εφημερίδα 20minutos ότι πρόκειται για μια πυρκαγιά χωρίς προηγούμενο.

More than 10,000 people have had to evacuate from wildfire areas near Madrid and Avila as the Spanish government declared a national emergency. Authorities said it was the first such declaration linked to a wildfire https://t.co/R2LEPGVc8Z pic.twitter.com/Vl38PI28uC — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου», ανέφερε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ συνάδελφός του, με 25 χρόνια υπηρεσίας, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναζήσει κατάσταση όπου εκδηλώνονται διαδοχικά νέες εστίες σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους, οι οποίες στη συνέχεια ενώνονται σε ένα ενιαίο πύρινο μέτωπο.



Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ανδαλουσίας – Μαδρίτης

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Ανδαλουσίας και της Μαδρίτης έχει διακοπεί προσωρινά λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Λα Σάγρα, στην επαρχία του Τολέδο.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif, η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, ωστόσο η εγγύτητά της στις γραμμές κατέστησε αναγκαία τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων μεταξύ των σταθμών Μόρα και Οργκάθ, καθώς και στην περιοχή της Λα Σάγρα.

Παράλληλα, η Renfe ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δρομολόγια των περιφερειακών τρένων που εξυπηρετούν τον ίδιο σιδηροδρομικό διάδρομο.

protothema.gr