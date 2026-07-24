Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε στρατόπεδο του βρετανικού στρατού στο Γουίλτσιρ, όταν δύο στρατιώτες συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι έκλεψαν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Bulldog και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης νυχτερινής διαδρομής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το βαρύ όχημα, βάρους περίπου 15 τόνων, να κινείται σε στενό δρόμο πρόσβασης μέσα στο στρατόπεδο, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει σε σταθμευμένο βαν και σε SUV. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δυσκολευόταν να διατηρήσει το Bulldog στην πορεία του, θυμίζοντας σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης.

Πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun αναφέρουν ότι οι δύο στρατιώτες είχαν καταναλώσει αλκοόλ εκτός στρατοπέδου, πριν επιστρέψουν στο Tidworth Camp και αφαιρέσουν το τεθωρακισμένο όχημα.

Δείτε βίντεο

😱 Shock Video: Tanked-Up Soldiers Go Full Fast & Furious in Stolen Armoured Beast 🪖💥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Two allegedly drunken British Army engineers from 26 Engineer Regiment went full Fast & Furious in the early hours of this morning at… pic.twitter.com/x8YeoY8ySP July 24, 2026

Το Bulldog μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 32 μίλια την ώρα (περίπου 51 χλμ./ώρα) και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού στο πεδίο της μάχης.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης ένα βαν να έχει συνθλιβεί πάνω σε ασημί SUV, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ένα ηλεκτρικό MG ZS κινεζικής κατασκευής, αξίας περίπου 30.000 λιρών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι στρατιώτες είχαν λάβει οδηγίες να μην πραγματοποιούν ευαίσθητες συνομιλίες μέσα σε τέτοια οχήματα λόγω πιθανών κινδύνων κατασκοπείας.



Συνελήφθησαν δύο στρατιώτες

Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ το τεθωρακισμένο δεν υπέστη φθορές. Μετά το περιστατικό, το Bulldog βρέθηκε σταθμευμένο κανονικά σε χώρο στάθμευσης του στρατοπέδου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα που δεν είχαν υποστεί ζημιές.

Ο στρατιώτης που φέρεται να οδηγούσε το όχημα συνελήφθη από άνδρες της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας στο δωμάτιό του τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού συνάδελφοί του διαπίστωσαν τις καταστροφές. Λίγο αργότερα συνελήφθη και δεύτερος στρατιώτης.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού δήλωσε:

«Αναμένουμε από το προσωπικό μας να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς. Δύο στρατιώτες συνελήφθησαν από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο Perham Down το πρωί της 24ης Ιουλίου. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα».



Τι είναι το Bulldog

Το Bulldog είναι τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού που μπορεί να μεταφέρει έως και δέκα επιβάτες. Διαθέτει θωράκιση απέναντι σε πυρά φορητού οπλισμού και θραύσματα πυροβολικού, ενώ είναι εξοπλισμένο με πολυβόλο γενικής χρήσης διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Εκτός από τη μεταφορά στρατιωτών, χρησιμοποιείται επίσης ως ασθενοφόρο πεδίου, κινητό κέντρο διοίκησης και όχημα περισυλλογής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Tidworth Camp, όπου εδρεύουν μεταξύ άλλων το 26ο Σύνταγμα Μηχανικού, το 1ο Σύνταγμα Υγειονομικού και οι King’s Royal Hussars. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν εκεί εργασίες για την κατασκευή νέου στρατηγείου του 1ου Συντάγματος Υγειονομικού, έργου ύψους 13 εκατ. λιρών στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιώτης του συγκεκριμένου στρατοπέδου απασχολεί τις αρχές. Το 2024, ένας 25χρονος στρατιώτης καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τηλεγραφική κολόνα μέσα στην πόλη, φορώντας στολή… Batman. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αφού εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί 12μηνη αφαίρεση άδειας οδήγησης και πρόστιμο 600 λιρών.

protothema.gr