Γυναίκα τραυματίσθηκε σε καφετέρια στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, όταν έπεσε από την σκάλα του υποστατικού. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν ασθενοφόρο για να μεταφέρει την γυναίκα στο νοσοκομείο, ωστόσο το ασθενοφόρο αδυνατούσε να προσεγγίσει το σημείο του ατυχήματος.

Αιτία για την δυστοκία αυτή, ήταν τα σιδερένια πασσαλάκια που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και που εμπόδιζαν την προσέγγιση του οχήματος στο σημείο όπου ήταν ακίνητη η τραυματίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε κύμματα αντιδράσεων από τους παριστάμενους και καταστηματάρχες της περιοχής, που διαμαρτύρονταν ότι οι μαζικές τοποθετήσεις πασσάλων παντού στο εμπορικό κέντρο τα προηγούμενα χρόνια από την δημοτική αρχή, προκαλεί και προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα, αλλά και όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, σοβαρά ζητήματα για την παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το philenews από αυτόπτες μάρτυρες, το ασθενοφόρο του Νοσοκομείου Πάφου έφθασε στο σημείο για να παραλάβει την τραυματία, ωστόσο παρέμενε ακινητοποιημένο σε μεγάλη απόσταση από το υποστατικό αφού λόγω των πασσάλων δεν υπήρχε δίοδος προσέγγισης προς το σημείο. Οργισμένοι πολίτες ακούγονται να αντιμετωπίζουν σκωπτικά την επιλογή των περασμένων χρόνων της δημοτικής αρχής να κατακλύσει το κέντρο με τα πασσαλάκια αυτά, φτάνοντας στο άλλο άκρο στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τις παράνομες σταθμεύσεις.

Οι πολίτες ανέφεραν επίσης ότι λόγω του τραυματισμού της γυναίκας δεν μπορούσαν να την μετακινήσουν προκειμένου να μην επιδεινώσουν την κατάσταση της, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος για την παροχή ιατρικής βοήθειας προς αυτή. Τελικά, το πλήρωμα του ασθενοφόρου μετέφερε πεζή τον απαραίτητο εξοπλισμό στον οποίο αφού τοποθέτηση την τραυματισμένη γυναίκα, την μετέφερε εντός του ασθενοφόρου και κατέστη δυνατή η μεταφορά της στο νοσοκομείο Πάφου.

Είναι ευτύχημα που η κατάσταση της γυναίκας δεν ήταν οριακή, κατάγγειλαν, αλλιώς θα μιλούσαμε για εγκληματικές αμέλειες και αποφάσεις, τόνισαν οι παριστάμενοι.