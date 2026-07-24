Καταζητείται ο HASAN ALABRASH 29 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 21 Ιουλίου 2026, στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό, να επικοινωνήσει με την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) στον αριθμό τηλεφώνου 25805068, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460 ή στο 1498 (γραμμή ανταπόκρισης και βοήθειας για τα ναρκωτικά).