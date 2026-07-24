Περιορισμένες παραμένουν μέχρι στιγμής οι ευρύτερες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε την Παρασκευή ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Σε γραπτή δήλωσή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι «οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι καθοδικοί».

Πρόσθεσε ότι οι προοπτικές της οικονομίας συνεχίζουν να επηρεάζονται από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Οι υψηλές τιμές της ενέργειας αυξάνουν το κόστος παραγωγής και, όσο περισσότερο παρατείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αυτές οι πιέσεις να διευρυνθούν και να αποκτήσουν πιο επίμονο χαρακτήρα», κατέληξε ο Διοικητής της ΚΤΚ.