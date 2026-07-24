Η δημόσια καταγγελία του ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από κομματικές φοιτητικές παρατάξεις, που προσεγγίζουν νεοεισερχόμενους φοιτητές στα πανεπιστήμια μόλις ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων, έχει φέρει εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το philenews, μετά από συνεννόηση της υπουργού Παιδείας με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει οριστεί σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη για εξέταση του θέματος. Παρόντες στη σύσκεψη θα είναι και εκπρόσωποι των δύο δημόσιων πανεπιστημίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαυρίδης κατήγγειλε την πρακτική αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με συγκεκριμένες παρατάξεις να επικοινωνούν με φοιτητές και με τους γονείς τους πολλές φορές, ενημερώνοντάς τους για τις δράσεις τους και εκφράζοντας την πρόθεση σε κάποιες περιπτώσεις να τους εγγράψουν ως μέλη τους.