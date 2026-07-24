Σε υψηλό διετίας ανήλθαν οι τιμές του σιταριού στα χρηματιστήρια του Σικάγο και του Παρισιού, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι ακραίες καιρικές συνθήκες στις βασικές παραγωγικές περιοχές εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια αναφοράς στο Σικάγο ενισχύθηκαν έως και 2,2%, οδεύοντας προς τέταρτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο. Στο Παρίσι, οι τιμές του σιταριού αυξήθηκαν περίπου 5% μέσα στην εβδομάδα, ενώ ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή και το καλαμπόκι.

Οι τιμές των δημητριακών ενισχύονται από τις επιθέσεις στις εξαγωγικές διαδρομές της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες δυσχεραίνουν τη μεταφορά φορτίων την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή. Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και περίπου το 10% των εξαγωγών καλαμποκιού.

Ο αναλυτής αγορών δημητριακών και ελαιούχων σπόρων της Kpler, Ματ Ντάρα, ανέφερε ότι οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και οι απειλές για σημαντικά λιμάνια, όπως το Νοβοροσίσκ, δημιουργούν εμπόδια στις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών. Η δυνατότητα αναπλήρωσης των απωλειών τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, από τη διάρκεια των περιορισμών στις μεταφορές.

Πρόσθετη πίεση από τη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει επίσης το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν και οι Χούθι θα αντιμετωπίσουν σοβαρές στρατιωτικές συνέπειες σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Οι εξελίξεις έχουν αυξήσει το κόστος και τους κινδύνους στις θαλάσσιες μεταφορές, επηρεάζοντας ευρύτερα τις αγορές εμπορευμάτων.

Καύσωνες πλήττουν τις καλλιέργειες

Παράλληλα, οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν επιδεινώσει τις προοπτικές παραγωγής σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έπληξαν τις καλλιέργειες κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων ανάπτυξής τους. Οι απώλειες στην αξία της παραγωγής δημητριακών στην Ευρώπη εκτιμώνται σε περίπου €2 δισ., με τη Γαλλία και την Ουγγαρία να συγκαταλέγονται στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Στη Βόρεια Ντακότα, μία από τις σημαντικότερες σιτοπαραγωγικές περιοχές των ΗΠΑ, οι υψηλές θερμοκρασίες πιέζουν τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες και απειλούν τις αποδόσεις.

Η CRM AgriCommodities επισήμανε ότι οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο γρήγορα μπορούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις να μεταβάλουν τις ισορροπίες στις αγορές αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με δυσμενείς συνθήκες παραγωγής.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007 το καλαμπόκι

Στο χρηματιστήριο του Παρισιού, οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν έως και 2,9% την Παρασκευή. Η ευρωπαϊκή παραγωγή προβλέπεται να υποχωρήσει στα 52,7 εκατ. τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2007, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.

Στη Γαλλία, οι συνθήκες των καλλιεργειών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με τη φετινή παραγωγή καλαμποκιού να κινδυνεύει να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 50 ετών.

Ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων, ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023. Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις στο κόστος βασικών ειδών διατροφής, από το ψωμί και τα φυτικά έλαια έως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Capital.gr