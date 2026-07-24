Τον οδικό χάρτη των έργων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού παρουσίασε σήμερα (24/7) το Υπουργείο Μεταφορών στους δημάρχους της μείζονος αστικής περιοχής της πόλης, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, πέραν του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και των δημάρχων, υπηρεσιακοί παράγοντες και προϊστάμενοι κυβερνητικών τμημάτων, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Δημοσίων Έργων, καθώς και συγκοινωνιολόγοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ολοκληρωμένος κατάλογος έργων με σειρά προτεραιότητας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Λεμεσού. Παρουσιάστηκαν επίσης χάρτες με τα οδικά και πολεοδομικά έργα που προωθούνται, οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών (UTC), ανιχνευτών κυκλοφορίας και παραμετροποίηση της λειτουργίας των φώτων τροχαίας, καθώς και αντισταθμιστικά έργα που συνδέονται με μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις.

Όπως αποκάλυψε σε σημερινό δημοσίευμα ο «Φ», ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων οδικών και πολεοδομικών έργων για τη Λεμεσό είναι στα €493 εκατ.

Φώτα τροχαίας – UTC, ανιχνευτές, παραμετροποιηση.

Βαφεάδης: «Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικές κινήσεις»

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης τόνισε ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στους δημάρχους ένας ολοκληρωμένος κατάλογος έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης και προώθησης.

«Το κυκλοφοριακό της Λεμεσού δεν μπορεί να λυθεί με αποσπασματικές κινήσεις. Για πρώτη φορά παρουσιάσαμε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο έργων, εντοπίσαμε τις προτεραιότητες και ξεκινά μια συνεχής προσπάθεια συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κράτους», ανέφερε.

Ο κ. Βαφεάδης χαρακτήρισε ως κορυφαία προτεραιότητα την ολοκλήρωση του Βόρειου Παρακαμπτήριου της Λεμεσού. Ερωτηθείς για την εισήγηση των δημάρχων όπως το έργο αντιμετωπιστεί ως ενιαίο πολεοδομικό έργο, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής του, απάντησε ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν στη σύσκεψη.

«Ναι, ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα. Θεωρείται ότι αυτό κρατά πίσω τα έργα. Έχω αναλάβει την υποχρέωση να συζητήσω το θέμα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι μελέτες βιωσιμότητας και οι απαιτούμενες εγκρίσεις εξακολουθούν να προκαλούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Όπως είπε, θα συζητήσει το θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστεί είτε η εξεύρεση λύσης στο υφιστάμενο πλαίσιο είτε η εκπόνηση μίας ενιαίας μελέτης βιωσιμότητας για το σύνολο των έργων, αντί της αποσπασματικής εξέτασης κάθε περίπτωσης.

Ο Υπουργός υιοθέτησε επίσης τις ανησυχίες των δημάρχων ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα επιδεινωθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες.

«Η Λεμεσός είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, η πόλη κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση κυκλοφοριακής ασφυξίας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός χωρίζεται σε δύο άξονες: Στα άμεσα έργα που μπορούν να δώσουν γρήγορες ανάσες στο οδικό δίκτυο και στα μεγάλα στρατηγικά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εγκατάσταση έξυπνων φώτων τροχαίας, εκτιμώντας ότι μπορούν να μειώσουν τη συμφόρηση κατά 10% έως 15% και να τεθούν σε λειτουργία μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο κ. Βαφεάδης ανακοίνωσε ακόμη ότι νέα σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου και την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων.

Αναφερόμενος στην προγραμματιζόμενη ανάπτυξη του mall στη Λεμεσό, σημείωσε ότι οι επενδυτές έχουν κληθεί να αναλάβουν συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οδικά έργα, ώστε οι επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό να διατηρηθούν, τουλάχιστον, στα σημερινά επίπεδα.

Πολεοδομικά και οδικά – προτεραιοποίηση.

Δήμαρχος Λεμεσού: Προτεραιότητα ο Βόρειος Παρακαμπτήριος

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, χαρακτήρισε σημαντική τη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και συντονίζονται οι ενέργειες μεταξύ του Υπουργείου, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, των δήμων και των κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του Βόρειου Παρακαμπτήριου, καθώς ο υφιστάμενος υπεραστικός δρόμος έχει πλέον φτάσει στα όριά του και απαιτείται η άμεση έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για τη λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη παραμένει στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το έργο θα αποδώσει μόνο εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα επιμέρους τμήματά του.

Ο κ. Αρμεύτης πρόσθεσε ότι στη σύσκεψη τέθηκαν επίσης ως προτεραιότητα βραχυπρόθεσμες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι οδοί Έλλης Λαμπέτη, Κωστή Παλαμά και Ιδομενέως , καθώς και μεγάλα έργα, όπως η σύνδεση της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο και η δεύτερη και τρίτη φάση της Αγίας Φύλας.

Μικρές άμεσες παρεμβάσεις βελτιώσεις αναβαθμίσεις.

Δήμαρχος Αμαθούντας: Απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά τέθηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες και καταρτίστηκε ένας ρεαλιστικός οδικός χάρτης, αντί ενός εκτεταμένου καταλόγου έργων χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να προκαλούν οι διαδικασίες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, οι μελέτες και οι εγκρίσεις, εκφράζοντας επιφυλάξεις κατά πόσο μεγάλα έργα θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός των σημερινών χρονοδιαγραμμάτων.

Ο κ. Ξυδιάς υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του Βόρειου Παρακαμπτήριου και των κάθετων συνδέσεων αποτελεί μονόδρομο για την αποσυμφόρηση της Λεμεσού, σημειώνοντας ότι ο σημερινός παρακαμπτήριος λειτουργεί πλέον ως κύριος αστικός δρόμος, αφού η οικιστική ανάπτυξη έχει επεκταθεί βόρεια του αυτοκινητοδρόμου.

«Μόνο με την ολοκλήρωση του Βόρειου Παρακαμπτήριου και των κάθετων συνδέσεων θα δοθούν ουσιαστικές ανάσες στη Λεμεσό», κατέληξε.