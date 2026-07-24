Η διοίκηση της επιχείρησης «Ασπίδες» αξιολογεί ως πιο πιθανό πλέον το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από τους Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, η επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνει σε υψηλό από μέτριο τον κίνδυνο επιθέσεων από τους Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαντ ελ-Μαντέμπ.

Παράλληλα, διατηρεί στο επίπεδο του μετρίου τον κίνδυνο στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Επιχείρηση «Ασπίδες»: Σημαντική κλιμάκωση οι τελευταίες επιθέσεις από τους Χούθι

Η ανακοίνωση στις 20 Ιουλίου από πλευράς των Χούθι του ναυτικού εμπάργκο και οι επακόλουθες επιθέσεις στο MV ENCELIA στις 22 Ιουλίου «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής των Χούθι, αναφέρει η ανακοίνωση.

EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ announcement of a maritime embargo against Saudi Arabia, on 20 JUL 26. pic.twitter.com/19WmhzZIy2 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) July 23, 2026

Οι επιθέσεις των Χούθι, προστίθεται στην ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», είναι «πολύ πιθανό να προκαλέσουν πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προκειμένου να ικανοποιήσουν αιτήματά τους».

Ωστόσο, η επιχείρηση «Ασπίδες» σημειώνει ότι «περίπου 43 πλοία περνούν ημερησίως» από την Ερυθρά Θάλασσα με το ρυθμό να μην επηρεάζει ως τώρα από τη νέα κατάσταση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να προστατεύει τα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

cnn.gr