Στις 26 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο η 70ή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, κατά την οποία θα αναδειχθούν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της χρονιάς.

Τα Παγκόσμια Κύπελλα είθισται να ανοίγουν τη συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα. Ο Φάμπιο Καναβάρο οδήγησε την Ιταλία στο θρίαμβο το 2006 και τον εαυτό του στο μεγαλύτερο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έφτασε με την Κροατία ως στον τελικό και ήταν αυτός που πήρε τη Χρυσή Μπάλα.

Αυτή τη φορά, τα πράγματα φαίνονται λίγο διαφορετικά. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει αναδειχθεί κάποιο προφανές φαβορί. Μερικοί από τους κορυφαίους του Μουντιάλ 2026 δεν κατάφεραν σε επίπεδο συλλόγων σπουδαία πράγματα . Άλλοι κέρδισαν εγχώριες διακρίσεις, αλλά δεν είχαν ανάλογη πορεία στο Μουντιάλ. Με την ψηφοφορία να πλησιάζει, η μάχη παραμένει ασυνήθιστα αμφίρροπη.

Ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι για την ένατη Χρυσή Μπάλα

Τουλάχιστον πέντε είναι οι παίκτες που μοιάζουν να έχουν τον τίτλο του φαβορί. Ο Λιονέλ Μέσι, ακόμα και στα 39 του, κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ είναι ένας αν μη τι άλλο εντυπωσιακός απολογισμός. Η επιρροή του επεκτάθηκε πολύ πέρα από τους αριθμούς, καθώς ενορχήστρωνε σχεδόν κάθε σημαντική επιθετική κίνηση έως ότου η Αργεντινή τελικά ηττηθεί από την Ισπανία στον τελικό.

Η πορεία με την Ίντερ Μαϊάμι παρέμεινε εξαιρετική, αλλά υπάρχει ένα αναπόφευκτο εμπόδιο στην υποψηφιότητά του. Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Μπάλας παραδοσιακά δίνουν μεγαλύτερη αξία στις επιδόσεις στις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης από ό,τι στο Major League Soccer. Προσθέστε την υποτονική εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και, παρά την καλή σεζόν, δεν δείχνει μεγάλο φαβορί για μια ένατη Χρυσή Μπάλα.

Τα συν και τα πλην για Κιλιάν Εμπαπέ και Ρόδρι

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει τις δικές του πιθανότητες. Τα δέκα γκολ του εξασφάλισαν το Χρυσό Παπούτσι στο Μουντιάλ. Είναι και επίσημα ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, έχοντας φτάσει το απίστευτο νούμερο των 22 γκολ σε μόλις 22 αγώνες. Οι ατομικές του επιδόσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι για άλλη μια φορά εξαιρετικές, ωστόσο η έλλειψη σημαντικών τίτλων είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η περίπτωση του Ρόδρι έχει και αυτή θετικά και αρνητικά. Για τη Μάντσεστερ Σίτι η σεζόν δεν ήταν καλή και οι επιδόσεις του Ρόδρι σε συλλογικό επίπεδο ήταν ανάλογες. Η απόδοση του σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο που του χάρισε το βραβείο πριν από δύο χρόνια.

Όμως ο θρίαμβος της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο άλλαξε τα δεδομένα. Ο Ρόδρι ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά κι αυτό τον καθιστά σοβαρό διεκδικητή παρά τη σχετικά μέτρια πορεία της Σίτι.

Ο σταρ Λαμίν Γιαμάλ και το δυνατό του χαρτί

Ο θρίαμβος της Ισπανίας οφείλεται ως ένα βαθμό στον Λαμίν Γιαμάλ, ακόμα κι αν αυτή δεν ήταν η συναρπαστική εκδοχή του που απολαύσαμε στην Μπαρτσελόνα στη διάρκεια της σεζόν. Έχοντας φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αναρρώνοντας από τραυματισμό φάνηκε να έχει φτάσει την απόδοσή του στα επίπεδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί. Παρά το γεγονός αυτό η συμβολή του στην πορεία της Ισπανία είναι σημαντική.

Η αγωνιστική του πορεία σε συλλογικό επίπεδο παραμένει αναμφισβήτητα το δυνατό του χαρτί. Πανηγύρισε με την Μπαρτσελόνα τον τίτλο της La Liga και είναι δεδομένο ότι αν είχε φτάσει σε ανάλογο επίπεδο απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτή η κατάταξη θα μπορούσε να φανεί αρκετά διαφορετική.

Η περίπτωση του Χάρι Κέιν και οι απίθανοι αριθμοί του

Η απουσία ενός αδιαμφισβήτητου φαβορί είναι δεδομένη και η πόρτα είναι ανοιχτή και για τον Χάρι Κέιν. Η Αγγλία τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έξι γκολ δείχνουν ένα ακόμη παραγωγικό τουρνουά για τον αρχηγό. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κατορθώματά του στη διάρκεια της σεζόν είναι σχεδόν αδύνατο να παραβλεφθούν.

Εβδομήντα γκολ για την Μπάγερν Μονάχου και την Αγγλία κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 είναι μια εξαιρετική απόδοση από κάθε άποψη. Προσθέστε έναν τίτλο Bundesliga σε αυτούς τους αριθμούς και ίσως ο Κέιν διαθέτει πολλά ισχυρά χαρτιά.

Η 70ή ετήσια τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία του βραβείου που το γκαλά πραγματοποιείται εκτός Παρισιού, τιμώντας τα 70 χρόνια του θεσμού και τον πρώτο νικητή, Στάνλεϊ Μάθιους. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το France Football και την UEFA.

Πηγή: iefimerida.gr