Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού έφτασε στο τέλος του. Θέαμα, μαγικές κινήσεις, εντυπωσιακές παραστάσεις και πάρα πολλά γκολ καταγράφηκαν τον τελευταίο ενάμιση μήνα στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Τερματα σπάνιάς ομορφιάς ενθουσίασαν και κατέπληξαν το φιλοθεάμον κοινό. Οι δημιουργοί τους; Άλλοι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου και άλλοι άσημοι, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να λάμψουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Οι προσπάθειες που έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με εκθαμβωτικό τρόπο.

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tanea.gr