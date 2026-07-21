Αερολογίες και φαφλατισμοί. Μάλιστα. Για πρώτη φορά, βρέθηκε κάποιος ποινικός ανακριτής, που διορίσθηκε να διερευνήσει ένα σκάνδαλο ή μια μεγάλη υπόθεση (στην προκειμένη περίπτωση του περιβόητου Videogate) η οποία απασχόλησε την κοινωνία, και να πει τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα!

Αερολογίες και φαφλατισμοί, λοιπόν, κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη. Διότι, όπως επισημαίνεις, τα πλάνα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ήταν αυθεντικά αλλά προϊόν επεξεργασίας (έγινε συρραφή δηλαδή). Βεβαίως, το ότι παρεξηγείται η ορολογία που χρησιμοποιείς είναι ψιλά γράμματα. Διότι συρραφή μπορεί να έγινε, απομονώνοντας μερικά αποσπάσματα από το όλο βίντεο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι αυθεντικά. Από την στιγμή, που το βίντεο είναι αυθεντικό, αυθεντικά είναι και τα πλάνα. Η συρραφή, αν έγινε, αποσκοπούσε στο να δοθεί η εικόνα που ήθελαν οι εγκέφαλοι της συρραφής. Όμως, τα όσα ακούγονται σε αυτά τα πλάνα, είναι αυθεντικά και έχουν στην πράξη ειπωθεί.

Αερολογίες και φαφλατισμοί, λοιπόν, κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη. Διότι, όπως επισημαίνεις, και το αυθεντικό βίντεο δεν είναι απαλλαγμένο όλων εκείνων που επηρεάζουν καθοριστικά την αποδεικτική αξία (είναι προϊόν αντισυνταγματικών προνοιών και προφανώς, εννοείς ότι γυρίστηκε παράνομα και εν αγνοία των πρωταγωνιστών). Βεβαίως, αυτό το γνωρίζαμε.

Δεν χρειαζόμασταν ποινικό ανακριτή για να το μάθουμε. Δουλειά σου ήταν να εντοπίσεις πόσα και ποια από το βίντεο διάρκειας 26 ωρών (άμα σε εκείνο των λίγων λεπτών μετά βίας αποφύγαμε το εγκεφαλικό, δεν διανοούμαι το τι ακούγεται σε τόσες ώρες) ισχύουν. Μάλλον, όμως, τζίφος η υπόθεση.

Αερολογίες και φαφλατισμοί, λοιπόν, κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη. Στόχος ήταν, όπως επισημαίνεις, να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω μιας υβριδικής επίθεσης. Βεβαίως, ακόμη και αν πρόκειται για υβριδική επίθεση, σημασία έχει αν τα όσα αξιοποιούν οι πολέμιοι μας ισχύουν. Αλλά μάλλον κι εδώ τζίφος η υπόθεση. Επίσης, αν όντως πρόκειται για υβριδική επίθεση κατά της Κύπρου, μόνο ως αερολογίες και φαφλατισμούς δεν μπορούμε να το εκλάβουμε. Παραείναι σοβαρό κύριε Πασχαλίδη…

Αερολογίες και φαφλατισμοί, λοιπόν, κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη και για όλα τα υπόλοιπα. Για ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές που είχαν θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση ή ήσαν υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης ή το Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και άλλα. Βεβαίως, μια μικρή απορία την έχω. Για να καταλήξετε σε αυτό το συγκλονιστικό συμπέρασμα, ανοίξατε τραπεζικούς λογαριασμούς, ελέγξατε φορολογικές δηλώσεις κλπ; Διότι αν μείνατε μόνο στο τι σας δήλωσαν ή δεν σας δήλωσαν, άντε να πείσετε την κοινωνία…

Αερολογίες και φαφλατισμοί, λοιπόν, κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη. Ε τότε, οφείλει ο Πρόεδρος να επαναφέρει στη θέση του διευθυντή του γραφείου του τον Χαραλάμπους. Οφείλει να επανασυστήσει το Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο αποφάσισε να διαλύσει μετά από το περιβόητο βίντεο.

Δυστυχώς, όμως, υπάρχει κι ένας άλλος… φαφλατισμός, ο οποίος προκαλεί πολλαπλάσια ζημιά συγκριτικά με όλους τους προαναφερόμενους. Η στήλη τον είχε επισημάνει μόλις μια εβδομάδα προηγουμένως. Και δυστυχώς, η χθεσινή ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή για το πόρισμα της υπόθεσης του Βίντεο-γκέιτ, ήρθε πολύ γρήγορα να μας δικαιώσει.

Αφορούσε τον επαναδιορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη για τρίτη πενταετή θητεία στη θέση του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) ήτοι μέχρι την 1η Ιουλίου 2031 (είχαν προηγηθεί οι διορισμοί 2016-2021 και 2021-2026).

Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από κόμματα αλλά και μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ακριβώς, επειδή ο ποινικός ανακριτής μιας υπόθεσης στην οποία ελεγχόμενη ήταν η Κυβέρνηση, έτυχε νέου διορισμού από την ίδια Κυβέρνηση. Μάλιστα, τόσο πλησίον της ανακοίνωσης του πορίσματός του.

Υπήρχε τόση ανάγκη να ληφθεί τη δεδομένη στιγμή μια τέτοια απόφαση; Είναι δυνατό να μην βρέθηκε ένας στο στρατόπεδο της Κυβέρνησης, που να σκέφτηκε ότι ένας τέτοιος διορισμός τη δεδομένη στιγμή θα έριχνε σκιές σε μια υπόθεση με ελεγχόμενη την ίδια; Τόσο δύσκολο ήταν να βρισκόταν κάποιος άλλος στη θέση του Πασχαλίδη; Τόσο δύσκολο είναι πια να μην εκτρέφετε την καχυποψία;

Αυτά τα ερωτήματα θέταμε προ εβδομάδος. Μια ματιά χθες, μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης για το πόρισμα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετή για να διαπιστωθεί πόσοι είδαν με περισσή καχυποψία το πόρισμα.

Ακόμη χειρότερα, ο κ. Πασχαλίδης επέλεξε να χρησιμοποιήσει στην ανακοίνωσή του φρασεολογία η οποία παραπέμπει στην επιχειρηματολογία την οποία είχε χρησιμοποιήσει η Κυβέρνηση. Προκάλεσε έτσι περισσότερη αμφισβήτηση. Ενώ και η αναφορά σε «αερολογίες και φαφλατισμούς» είναι πρωτοφανής σε ποινικά πορίσματα και δεν βοήθησε να υπάρξει η αναγκαία σοβαρότητα.

Το ελάχιστο, πλέον, που μπορεί να γίνει για να σβήσουν έστω και μερικές σκιές είναι να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του πορίσματος. Τουλάχιστον, έτσι θα διαπιστωθεί επακριβώς τι και πώς διερευνήθηκε. Αν δικαιολογεί τους φαφλατισμούς. Αν υπάρχει σωτηρία…

Τολμάτε κύριε Πασχαλίδη; Τολμάτε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα; Τολμάτε κύριοι κυβερνώντες;