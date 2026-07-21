Ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» έχει µια µακρά διαδροµή, η οποία στηρίχθηκε σε αρχές και αξίες και στην ελευθερία του λόγου. Στηρίχθηκε σε δηµοκρατικές αρχές, τις οποίες υπερασπίσθηκε σε κρίσιµες για τη χώρα περιόδους. Η ιστορία µας είναι γνωστή και δεν πρόκειται να δώσουµε σε κανένα διαπιστευτήρια, ούτε και έχουµε τέτοια ανάγκη.

ΣΕ αυτή τη µακρά πορεία, λειτουργήσαµε πλουραλιστικά. Όλες οι απόψεις είναι «παρούσες» µέσα από τις σελίδες της εφηµερίδας µας, έστω κι εάν «συγκρούονται» µεταξύ τους. Είναι παρούσες στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Οργανισµού µας και αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο. Αυτή είναι η δηµοκρατία. Και δυστυχώς βρισκόµαστε σε µια περίοδο που πρέπει να τονίζονται και τα αυτονόητα. Και τι είναι ελευθερία του λόγου και τι δηµοκρατία. Για κάποιους τέτοιες έννοιες είναι ξένες και γι΄ αυτό και βρίσκονται στην αντίπερα όχθη. Πάντα θα είναι απέναντί µας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ προς εµάς είναι πάντα καλοδεχούµενη. Κι αυτό το αποδείξαµε διαχρονικά. Δεν ανεχόµαστε, όµως, ατεκµηρίωτους προσβλητικούς χαρακτηρισµούς. Δεν είναι ίδιον του «Φ» η ανοχή τέτοιων συµπεριφορών. Αυτά είναι εκτός του πλαισίου που λειτουργούν τα ΜΜΕ στη δηµοκρατία. Είναι ξένα προς τον «Φιλελεύθερο», ο οποίος δεν πρόκειται να ανεχθεί καµία τέτοια προσπάθεια. Δεν πρόκειται να ανεχθούµε τέτοιες συµπεριφορές. Θα τις αντιµετωπίσουµε. Αυτό είναι βέβαιο.

ΕΑΝ κάποιοι δεν ανέχονται την κριτική, τότε προφανώς δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε µια ελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία. Εµείς, ο «Φιλελεύθερος», είµαστε -θα το επαναλαµβάνουµε συνεχώς για να γίνει κατανοητό- απέναντι σε αυτές τις συµπεριφορές. Και θα είµαστε απέναντι όσο συνεχίζονται τέτοιες συµπεριφορές και νοοτροπίες.

ΤΑ ΜΜΕ, οι δηµοσιογράφοι, έχουν µια αποστολή και κρίνονται. Όχι, όµως, ατεκµηρίωτα και ισοπεδωτικά. Κανένας πολιτικός δεν µπορεί να εκτοξεύει λάσπη.

ΟΛΑ αυτά τα αναφέρουµε µε αφορµή την ανεπίτρεπτη και εκτός κάθε ηθικής και δεοντολογίας, επίθεση του βουλευτή, Μιχάλη Παρασκευά σε βάρος δηµοσιογράφου του «Φιλελεύθερου». Αναφερόµενος σε δηµοσιογράφο του «Φ», έκανε λόγο για «κατευθυνόµενο» και «προπαγανδιστή», που υπηρετεί «πολιτική σκοπιµότητα». Οι επιθέσεις αυτές στρέφονται και κατά του «Φ».

ΤΕΤΟΙΕΣ ατεκµηρίωτες και αφοριστικές αναφορές, που παραπέµπουν εν πολλοίς σε µια προσπάθεια «προληπτικής λογοκρισίας», δεν είναι ανεκτές. Και δεν πρέπει να είναι ανεχτές ούτε από το κόµµα του βουλευτή, το ΑΛΜΑ, ούτε και από τη Βουλή, η οποία έχει µηχανισµούς αντίδρασης και αντιµετώπισης.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ την αντίδραση σε αυτή τη συµπεριφορά και θα επανέλθουµε.