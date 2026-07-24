Τη ζωή του έχασε ο 46χρονος στα κατεχόμενα, όταν καταπλακώθηκε μετά την κατάρρευση σιλό σιτηρών στο κατεχόμενο χωριό Κώμα του Γιαλού.

Σύμφωνα με την «Αστυνομία», το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:15 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν σιλό χωρητικότητας 2.500 τόνων, το οποίο ήταν γεμάτο με σιτάρι, κατέρρευσε αιφνιδίως στις εγκαταστάσεις του λεγόμενου Οργανισμού Σιτηρών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της «αστυνομίας», της «πυροσβεστικής» και της «πολιτικής άμυνας», τα οποία άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο εργαζόμενος εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι έρευνες από τις κατοχικές αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.

*φωτογραφία από kibrispostasi.com